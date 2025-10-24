3D空間映像をXREAL One Proでいつでも好きな時に楽しめるスペーシャルディスク体験を実施

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、2025年11月1日(土)～3日(月・祝) に、「コンベンションぬまづ」で開催する「ラブライブ！サンシャイン!! 沼津地元愛まつり 2025」に出展する株式会社Gugenkaブースにて3D空間映像をXREAL One Proでいつでも好きな時に楽しめるスペーシャルディスク体験を実施いたします。





【イベント概要】


ラブライブ！サンシャイン!! 沼津地元愛まつり 2025


期間：2025年11月1日(土)～3日(月・祝)


場所：コンベンションぬまづ


内容：株式会社GugenkaブースにてXREAL One Proを用いたスペーシャルディスク体験を実施



◎3Dライブをいつでも好きなときに楽しめるスペーシャルディスク


スペーシャルディスクは、3Dライブや音楽体験を高品質かつ手軽に楽しめるサービスです。


過去に開催されたライブをDVDやBlu-rayのように購入し、好きな時に、好きなデバイスで再生。


XREAL OneシリーズなどのARグラスで、いつでも臨場感あふれるライブを再体験できます。



バーチャルライブで一度味わった感動や興奮を、自分のタイミングで、何度でも味わうことができる--


まるで、“自分ひとりのためだけに開かれたライブ” のような、特別なひとときを楽しめます。





■株式会社Gugenkaについて


Gugenkaは「キャラクター × XR」を世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。


ECサイト「エックスマーケット」ではデジタルフィギュア「ホロモデル」を中心としたデジタルプロダクトを提供する他、様々なXRイマーシブイベントを手がけています。



会社名：株式会社Gugenka


本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F


設立：2005年4月


URL：https://gugenka.jp/


代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）



■XREALについて


XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。


ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。


ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。


それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。



