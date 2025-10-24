3D空間映像をXREAL One Proでいつでも好きな時に楽しめるスペーシャルディスク体験を実施

XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、2025年11月1日(土)～3日(月・祝) に、「コンベンションぬまづ」で開催する「ラブライブ！サンシャイン!! 沼津地元愛まつり 2025」に出展する株式会社Gugenkaブースにて3D空間映像をXREAL One Proでいつでも好きな時に楽しめるスペーシャルディスク体験を実施いたします。

【イベント概要】

ラブライブ！サンシャイン!! 沼津地元愛まつり 2025

期間：2025年11月1日(土)～3日(月・祝)

場所：コンベンションぬまづ

内容：株式会社GugenkaブースにてXREAL One Proを用いたスペーシャルディスク体験を実施

◎3Dライブをいつでも好きなときに楽しめるスペーシャルディスク

スペーシャルディスクは、3Dライブや音楽体験を高品質かつ手軽に楽しめるサービスです。

過去に開催されたライブをDVDやBlu-rayのように購入し、好きな時に、好きなデバイスで再生。

XREAL OneシリーズなどのARグラスで、いつでも臨場感あふれるライブを再体験できます。

バーチャルライブで一度味わった感動や興奮を、自分のタイミングで、何度でも味わうことができる--

まるで、“自分ひとりのためだけに開かれたライブ” のような、特別なひとときを楽しめます。

■株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは「キャラクター × XR」を世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

ECサイト「エックスマーケット」ではデジタルフィギュア「ホロモデル」を中心としたデジタルプロダクトを提供する他、様々なXRイマーシブイベントを手がけています。

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

URL：https://gugenka.jp/

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。

それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

■販売元（国内）

XREAL 株式会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階

新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com

購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com

開発について: developer@xreal.com

■公式サイト

https://www.xreal.com/jp

