“新幹線型AI基盤”で産業を再編 ─『AIファクトリー』が日本発の標準に。業務特化型AI、４製品群に拡充 ～AIデータ社、現場課題を解決する“ラストワンマイルのAI”を提供～

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、従来の“蒸気機関車型”システムから脱却し、新幹線型AI基盤で日本産業の再編を支える新たなプラットフォーム「AIファクトリー」に業務特化型AI基盤を加え、公開しました。

AIファクトリーは最大72業界、部署に対応し、業界ごと、業務ごとに特化したホワイトラベル群を展開することで、現場課題を一気に解決します。

■背景：“蒸気機関車型”から“新幹線型”へ

日本企業の多くは、属人化・紙文化・データ散在といった 旧来型のシステム（蒸気機関車型） に依存してきました。しかし、グローバル競争とAI時代の加速により、求められるのは 高速・効率・拡張性を備えた“新幹線型AI基盤” です。

AIファクトリーは、この次世代基盤として、業界ごとに最適化されたAIを迅速に提供します。

■業務特化の「AIファクトリー」製品群

AIファクトリーは、生成AI内製化システム「AI孔明(TM) on IDX」を基盤に構築された産業AIプラットフォームです。

■製品概要：「AIファクトリー」とは

- 「AI SalesPro on IDX」営業現場向けAIプラットフォームhttps://www.idx.jp/aifactory/list/sales/- 「AI SuccessPro on IDX」カスタマーサクセス特化型AIプラットフォームhttps://www.idx.jp/aifactory/list/success/- 「AI ContactPro on IDX」カスタマーサポート特化型AIインフラhttps://www.idx.jp/aifactory/list/contact/- 「AI AccountPro on IDX」経理・会計業務特化型AIインフラhttps://www.idx.jp/aifactory/list/account/

AIファクトリーは、生成AI内製化システム「AI孔明(TM) on IDX」を基盤に構築された産業AIプラットフォームです。

■AIエコシステムにおける位置づけ

- 最大72業界対応のホワイトラベル群戦略- 業界必須ガイドラインをAIテンプレート化- 最短1日で現場導入可能- DXに加え、GX/ESG・知財・証跡・コンプライアンスまで包括的に支援

AIファクトリーは、日本のAIエコシステムの中で特に重要な 「ラストワンマイルのAI活用」 を担う存在です。

- 上流のAI半導体・LLM基盤を現場で使える形に翻訳- 各業界の現場知識をテンプレート化し、“すぐ使えるAI” として提供- VDR基盤 × RAG × 業界知識により、横展開可能なプラットフォームを形成- 各パートナーが独自ブランドで拡販できるホワイトラベル戦略を推進

これにより、「誰がどのように現場にAIを届けるのか？」という問いに対する最も明確な答えを示すことができます。

■想定される導入効果

- 金融業界：提案書や契約書作成をガイドライン準拠で自動化- 医療業界：治験データや電子カルテをセキュアにAI活用- 製造業界：品質・輸出証跡・ESG対応を効率化- 教育・観光業界：教材生成や多言語案内を迅速に提供

これらを通じて、各業界の「標準業務の型」を刷新し、日本発のAI標準を確立します。

■今後の展望

AIデータ社は、「AIファクトリー」を通じて 72業界にわたる産業特化型AI基盤 を展開し、日本の産業再編を牽引します。さらに海外市場へも拡大し、“新幹線型AI基盤”を世界標準へ押し上げてまいります。



■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁 所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。