【オンライン限定特別企画】最大50％オフ！LOWYAのWEEKEND SALE開催が決定！驚きの特別価格で手に入るチャンス！

株式会社ベガコーポレーション

株式会社ベガコーポレーション（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：浮城 智和、証券コード：3542）が運営する、家具・インテリアブランド「LOWYA」（呼称：ロウヤ、URL：https://www.low-ya.com/）は、オンライン（EC）限定で人気アイテムを特別価格でご購入いただけるWEEKEND SALEを開催いたします。

期間は明日2025年10月25日（土）0時～2025年10月27日（月）23時59分までの3日間となっております。なお、対象商品ページ一覧は10月25日（土）0時にLOWYA公式サイトトップページから公開予定です。

LOWYA WEEKEND SALE概要

- 対象店舗 ：LOWYA公式サイト（https://www.low-ya.com/）- 開催期間 ：2025年10月25日（土）0時～2025年10月27日（月）23時59分- 対象商品一覧：10月25日（土）0時にトップページに出てくるWEEKEND SALEバナーをクリック- 割引率 ：最大50％オフ- 対象商品 ：家具インテリア・雑貨など、約200アイテム

本プレスリリースではWEEKEND SALEに先がけて対象商品の中からスタッフオススメのアイテムを4つご紹介します。

模様替えをご検討中の方や、ご購入を迷っている方は、気に入った商品が見つかれば、このタイミングをご活用ください。なお、在庫がなくなり次第、販売は終了となります。

ぜひ、この機会をお見逃しなく！

Pickup.1 ひと味違う、キッチン空間に‥。韓国インテリア風キッチンカウンター

シルバーの取っ手がアクセントになった、おしゃれでシンプルなデザイン。アンニュイな雰囲気が魅力の韓国インテリアシリーズです。

柔らかなメリハリを効かせてくれる、お部屋に馴染みやすいホワイト×グレージュの2トーンカラーで作りました。大容量の収納があり、使いたい時にだけサッと引き出せて作業スペースになるカウンター付き。当社デザイナーが独自のこだわりを持って完成させたオリジナル商品で、日本製なのも嬉しいポイントです。

商品名 ：韓国インテリア風キッチンカウンター [幅90]

本体価格 ：\ 79,990（税込）

SALE価格（50％オフ）： \ 39,995（税込）

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/GW26Q

Pickup.2 木目調と高級感のあるホワイト大理石柄が特徴の、モダンさが引き立つ日本製テレビボード

見た目の美しさと無駄のないフラットなデザインで、毎日のように目にするテレビ周りをモダンな雰囲気に変えてくれます。

テレビ周りの様々なものが片付く、3つの収納スペースを設けました。扉の金具には「ソフトダウンステー」を採用しているので途中で手を放してもゆっくりと開きます。軽い力でもなめらかに開閉ができる、金属製のスライドレールを採用しているので、奥のものまで出し入れしやすいのもポイントです。商品が届いたら、コードリールと脚を取り付けるだけですぐに設置できる「半完成品」でお届けします。

商品名 ：ストーン調がおしゃれなテレビ台[幅180]

本体価格 ：\ 54,990（税込）

SALE価格（50％オフ）： \ 27,495（税込）

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/C3SG6

Pickup.3 え！こんな隙間に入っちゃうの！？隙間にシンデレラフィットする、すっきり片付く省スペース収納

洗面所・ランドリーやキッチンはストック品が多くなりがち…。そんな悩みを解決する隙間収納です。側面はフラット側と、有効ボード側の2タイプでデザイン。 用途に合わせて見せる向きをお選びいただけます。

有孔ボード側は、一般的に売られている専用のフックをお使いいただくと、掛ける収納に早変わり。タオルや小さな調理器具が掛けられて便利です。正面から見た時に、おしゃれに見えるようキャスターが前の板に隠れて見えない「隠しキャスター」のデザイン。1棚の耐荷重は4.5kgあり、可動棚のダボを金属ダボにすることでしっかり支える耐荷重に仕上げました。

ご購入いただいたお客様からは『もちろんサイズはちゃんと測って購入しましたが、見事、隙間にシンデレラフィットしました！キャスターもついているので、隙間収納でも出し入れが楽です。自前のドレッサーと同じ高さなのでとっても便利です。普段あまり使わない化粧品類のストック系のものを中段に入れて、1番上によく使うものを置いています。組み立ても女性1人で問題なくできました！』という嬉しいお声も。

商品名 ：[幅17][幅24] 隙間収納 選べる2タイプ

本体価格： 幅17 / 幅24 どちらも\ 6,490（税込）

SALE価格（10％オフ）：\ 5,841（税込）

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/F507_G1005

Pickup.4 「遊び」が「学ぶ」に。子どもは、まねっこの天才！プレゼントにもオススメのクッキングトイ

キッズカウンターキッチンを挟んで、対面したり、隣に並んだりしながら、実際に「さわる経験」をして、子どもの想像力を育むようにデザイン。まねっこ遊びを自然とうながす「さわって」「見て」「楽しい」をカタチにしました。

まな板に使える板はシンクの部分にピッタリはまる設計なので、シンクを外して、はめれば天板がテーブルとしても使えます。チェア2脚はキッチン本体に収納できるので、片付ける時も省スペースですっきりと片付きます。 シンク下の扉を開けると、収納したチェアの座面が棚板になるので、収納としても使え、沢山のおもちゃもコレでスッキリ♪

また、お客様からのお声をもとに、扉の組み立てをよりスムーズにするために丁番から回転プッシュピンに変更しました。軸パーツ部分を押して扉を本体にはめるだけで、簡単に取り付けることができます。

商品名 ：[幅80] 椅子付き クッキングトイ

本体価格： \ 10,990（税込）

SALE価格（20％オフ）：\ 8,792（税込）

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/F510_G1007

LOWYAをもっともっとご紹介！

LOWYAは、人々が自由に、気ままに、自分らしく、ライフスタイリングして生きていくことを願うブランドとして2004年に福岡で産声をあげ、今年で21年を迎えます。

事業スタートから2023年までの間は、ECサイトを中心に事業を拡大し、国内トップクラスのインテリアブランドとして成長。そしてコロナ禍を経て多様化する暮らしの中で、お客様がより一層“インテリアを自由気ままに“選べる環境を目指し、2023年から福岡、大阪、名古屋、横浜、東京、広島、茨木（大阪）、静岡など、全10店舗の実店舗をオープンしています。

また自社で企画から製造、販売までを手掛けることで、より日本の住宅に合うインテリアを追求。現在は小物から大型家具まで、1,700点以上のアイテムを、低価格でおしゃれな家具として実現し、ファミリーからカップル、Z世代の一人暮らし層まで、幅広い世代から支持を得ています。

その他にも公式SNSの運用を強化し、“消費者の悩み”に徹底的に向き合う切り口で投稿。ユーザーからの投稿コメントには各担当者がすべて目を通し、一つ一つ返事をするなど、“インテリアへの専門性と親近感の二刀流”を武器に総フォロワー数は200万を超え、継続して増加しております。

また2024年冬には、商品を3Dモデル化し、お部屋のコーディネートをシミュレーションできるアプリ「おくROOM(R)（呼称：おくるーむ）」もリリース。2025年8月には累計50万ダウンロードを突破し、スマホひとつで理想のお部屋づくりが叶うLOWYAの新サービスも展開しています。

■LOWYA公式サイト https://www.low-ya.com/

■LOWYA公式SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/lowya_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@lowya_official_tiktok

YouTube：https://www.youtube.com/c/LOWYA_Official

Lemon8：https://www.lemon8-app.com/lowya_official?region=jp

X（Twitter）：https://x.com/lowya/

Threads：https://www.threads.net/@lowya_official?hl=ja

■おくROOM(R)について https://www.low-ya.com/features/okuroom