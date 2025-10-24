撥水加工の腰巻きこたつで家事も作業もほかほかあったか『USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」』を発売

写真拡大 (全15枚)

サンコー株式会社


この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は


『USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」』を10月24日に発売いたしました。


サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。


日常の困っていることを面白く、役に立つ（便利に解決する）をコンセプトにサンコーが企画した商品です。


詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004765?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004765












本製品は、こたつのような暖かさを"着用"できる、ヒーター内蔵の軽量ブランケットです。


サイズは約120×約68(cm)。腰巻き時のウエストは69～116cmまで対応。


中央部分に5枚のヒーターを内蔵しており、裏面は手触りの良いフリース素材。


「腰巻」「肩掛け」「膝掛け」の3WAYで使え、様々なシーンで体をしっかり温めます。


温度は強(約45度)・中(約40度)・弱(約35度)の3段階。


モバイルバッテリー（別売）から給電ができ、バッテリーはポケットに収納可能。


軽量・撥水加工・丸洗いOKで、室内はもちろんアウトドアやオフィスでも活躍します。


冬に家事をする時、下半身や肩周りが寒い。どこでも手軽に暖かく過ごしたい。


そんな方におすすめの『USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」』です。




＜製品特長＞


■腰巻・肩掛け・膝掛けとして使える3WAY仕様


■体をしっかり温める5枚のヒーターを内蔵


■強・中・弱の3段階の温度調整機能


■モバイルバッテリー(USB Type-C)対応で、着たまま移動可能


■スナップボタンで着脱やサイズ調整が簡単（ウエスト約69～116cm対応）


■自宅で洗濯可能（丸洗いOK）でいつでも清潔


■家事やアウトドアにも便利な軽量＆撥水加工


■手触りの良い裏面フリース素材













＜仕様＞


・サイズ／縦 約120×横 約68(cm)


・重量／約400g


・電源／5V / 2.0A (USB Type-C)


・消費電力／最大10W


・稼働時間／10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合


　　　　　　強:約5時間　　中：約6時間　　弱：約7時間（環境温度15℃での測定値となります）


・温度／強：約45℃　　中：約40℃　　弱：約35℃


・ケーブル長／約200mm


・セット内容／本体、取扱説明書


・材質／表地：ポリエステル100%　　裏地：ポリエステル100%　　中綿：ポリエステル100%


・保証期間／購入日より6ヶ月


・パッケージサイズ／幅317×奥行60×高さ447(mm)


・パッケージ込み重量／約440g


・発売日／2025/10/24


・型番／MKTK25ABK


・JAN／4580060603725






USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」


[販売価格] 5,980円 (税込)


https://www.thanko.jp/view/item/000000004765(https://www.thanko.jp/view/item/000000004765?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004765)





■製品に関するお問い合わせ先


サンコー株式会社　通販部　


〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階


TEL 03-3526-4326　FAX 03-3526-4322　


Email shop@thanko.jp　URL: https://www.thanko.jp



■サンコー直営店舗　


〒101-002　東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB03-5297-5783