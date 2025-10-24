撥水加工の腰巻きこたつで家事も作業もほかほかあったか『USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」』を発売
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は
『USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」』を10月24日に発売いたしました。
サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。
日常の困っていることを面白く、役に立つ（便利に解決する）をコンセプトにサンコーが企画した商品です。
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004765?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004765
本製品は、こたつのような暖かさを"着用"できる、ヒーター内蔵の軽量ブランケットです。
サイズは約120×約68(cm)。腰巻き時のウエストは69～116cmまで対応。
中央部分に5枚のヒーターを内蔵しており、裏面は手触りの良いフリース素材。
「腰巻」「肩掛け」「膝掛け」の3WAYで使え、様々なシーンで体をしっかり温めます。
温度は強(約45度)・中(約40度)・弱(約35度)の3段階。
モバイルバッテリー（別売）から給電ができ、バッテリーはポケットに収納可能。
軽量・撥水加工・丸洗いOKで、室内はもちろんアウトドアやオフィスでも活躍します。
冬に家事をする時、下半身や肩周りが寒い。どこでも手軽に暖かく過ごしたい。
そんな方におすすめの『USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」』です。
＜製品特長＞
■腰巻・肩掛け・膝掛けとして使える3WAY仕様
■体をしっかり温める5枚のヒーターを内蔵
■強・中・弱の3段階の温度調整機能
■モバイルバッテリー(USB Type-C)対応で、着たまま移動可能
■スナップボタンで着脱やサイズ調整が簡単（ウエスト約69～116cm対応）
■自宅で洗濯可能（丸洗いOK）でいつでも清潔
■家事やアウトドアにも便利な軽量＆撥水加工
■手触りの良い裏面フリース素材
＜仕様＞
・サイズ／縦 約120×横 約68(cm)
・重量／約400g
・電源／5V / 2.0A (USB Type-C)
・消費電力／最大10W
・稼働時間／10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合
強:約5時間 中：約6時間 弱：約7時間（環境温度15℃での測定値となります）
・温度／強：約45℃ 中：約40℃ 弱：約35℃
・ケーブル長／約200mm
・セット内容／本体、取扱説明書
・材質／表地：ポリエステル100% 裏地：ポリエステル100% 中綿：ポリエステル100%
・保証期間／購入日より6ヶ月
・パッケージサイズ／幅317×奥行60×高さ447(mm)
・パッケージ込み重量／約440g
・発売日／2025/10/24
・型番／MKTK25ABK
・JAN／4580060603725
USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」
[販売価格] 5,980円 (税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004765(https://www.thanko.jp/view/item/000000004765?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004765)
■製品に関するお問い合わせ先
サンコー株式会社 通販部
〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階
TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322
Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp
■サンコー直営店舗
〒101-002 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB03-5297-5783