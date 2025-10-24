「GoodLine」が、ITreview Grid Award 2025 FallのクラウドPBX部門で最高位である「Leader」を6期連続受賞

株式会社グッドリレーションズITreview Grid Award 2025 Fall

株式会社グッドリレーションズ（本社：大阪府大阪市/代表取締役：山村 諭）が提供するクラウドPBXの「GoodLine」が、アイティクラウド社主催の「ITreview Grid Award 2025 Fall」において、高いユーザー評価をいただき、クラウドPBX部門で最高位の「Leader」を受賞しました。

■ITreview Grid Award と、その最高位である「Leader」とは

ITreview Gridとユーザーの高満足度の称号であるLeaderとはビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

10月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Fall」では、ITreviewに集まったレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号とされています。

GoodLineの受賞カテゴリ-

クラウドPBX：https://www.itreview.jp/categories/pbx

■クラウドPBX「GoodLine」とは

クラウドPBXの「GoodLine」はインターネット接続を活用したオフィス向け電話サービスです。従来のビジネスフォンシステムでは、社内にPBX（構内交換機）を設置する必要がありましたが、クラウドPBXはソフトウェアベースでクラウド上に構築されるため、高額なPBXやビジネスフォンの購入、電話回線工事が不要となり、業者に頼ることなく、誰でも簡単に会社の電話設定をWEB上で行うことができます。

そのため、スマートフォンやPC、電話機を使って、どこからでも会社の電話を利用することが可能です。この柔軟性により、クラウドPBXは多様な働き方の実現や業務効率化を支援するだけでなく、災害時の事業継続計画（BCP）にも効果的なソリューションとして注目されています。

クラウドPBX「GoodLine」

クラウドPBX「GoodLine」公式サイト

https://good-line.jp/