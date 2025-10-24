男性VTuberグループ「ホロスターズ」の全体ライブ3本を「ABEMA」で日本初・全編無料放送！デビュー5周年記念ライブをはじめ1st、2ndライブを11月7日（金）より3夜連続、1度限りの無料放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、VTuber事務所「ホロライブプロダクション」の男性VTuberグループ「ホロスターズ」の全体ライブ3本を、2025年11月7日（金）より3夜連続で日本初・全編無料放送いたします。

「ホロスターズ」は、2019年6月に結成された、VTuber事務所「ホロライブプロダクション」所属の男性VTuberグループです。ゲーム実況や雑談配信、音楽活動などを中心に多彩なコンテンツを展開しており、メンバーとの掛け合いによる温かい空気感と、個々の高いパフォーマンス力で支持を集めています。VTuberとしての個々の活躍はもちろん、グループとしてのライブパフォーマンスにも定評があり、2024年には、デビュー5周年を記念した特別ライブ「HOLOSTARS 5th Anniversary Live -Movin' On!-」を成功させるなど、国内外での支持も広がり続けるなか、配信・音楽・リアルライブと枠を超えて挑戦を続ける、次世代VTuberグループです。

このたび「ABEMA」にて、VTuber事務所「ホロライブプロダクション」との特別企画として「ホロスターズ」の全体ライブ3本の日本初・全編無料放送が決定いたしました。

2021年12月に開催された初の全体ライブ「HOLOSTARS 1st ACT『JOURNEY to FIND STARS!!』」をはじめ、2022年10月開催の2nd全体ライブ「HOLOSTARS 2nd ACT『GREAT VOYAGE to UNIVERSE!!』」、そして2024年6月にデビュー5周年を記念して開催された特別ライブ「HOLOSTARS 5th Anniversary Live -Movin' On!-」まで3本を、2025年11月7日（金）より3夜連続、1夜限りで無料放送いたします。

また合わせて、本ライブの「ABEMA」初配信も決定。放送後、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも見放題でお楽しみいただけます。

なお「ABEMA」では、同じく「ホロライブプロダクション」に所属する女性VTuber・常闇トワ、角巻わための単独ライブも絶賛配信中です。

ホロスターズならではの多彩な音楽世界をぜひこの機会に、「ABEMA」でご堪能ください。

■「ホロスターズ」全体ライブ3夜連続 日本初・全編無料放送 概要

▼「HOLOSTARS 1st ACT『JOURNEY to FIND STARS!!』」

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年11月7日（金）夜9時～

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/DZUy7upEji96is

出演：花咲みやび、奏手イヅル、アルランディス、律可、アステル・レダ、岸堂天真、夕刻ロベル 、影山シエン、荒咬オウガ

▼「HOLOSTARS 2nd ACT『GREAT VOYAGE to UNIVERSE!!』」

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年11月8日（土）夜9時～

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/BvqyWPWggdz2h5

出演：花咲みやび、奏手イヅル、アルランディス、律可、アステル・レダ、岸堂天真、夕刻ロベル 、影山シエン、荒咬オウガ

▼「HOLOSTARS 5th Anniversary Live -Movin' On!-」

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年11月9日（日）夜9時～

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/BvqyVApPtXpskb

出演：花咲みやび、奏手イヅル、アルランディス、律可、アステル・レダ、岸堂天真、夕刻ロベル、影山シエン、荒咬オウガ、夜十神封魔、羽継烏有、緋崎ガンマ、水無世燐央

放送チャンネル：アニメSPECIAL2チャンネル

※本放送はリアルタイム限定でお楽しみいただけます。

※放送後1年間、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも見放題でお楽しみいただけます。

■「ホロライブプロダクション」所属VTuberのライブを「ABEMA」で続々配信中！「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも見放題！

シリーズURL：https://abema.tv/video/title/617-10?s=617-10_s1&eg=617-10_eg10(https://abema.tv/video/title/617-10?s=617-10_s1&eg=617-10_eg10)

・『常闇トワ 1stソロライブ “Break your ×××“』

配信期間：2026年9月22日（火）夜11時59分まで

・『角巻わため 1st Live「わためぇ Night Fever!! in Zepp Tokyo」』

・『角巻わため 2nd Live「わためぇ Night Fever!! in TOKYO GARDEN THEATER」』

配信期間：2026年9月26日（金）夜11時59分まで

※画像をご使用の際は、【(C) COVER 】のクレジット表記をお願いいたします。