UL924規格中央照明インバーターの世界市場2025年、グローバル市場規模（単相インバーター、三相インバーター）・分析レポートを発表
2025年10月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「UL924規格中央照明インバーターの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、UL924規格中央照明インバーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のUL924規格中央照明インバーター市場概要
本調査によると、世界のUL924規格中央照明インバーター市場は2023年時点で数十億米ドル規模に達しており、2030年までにさらなる拡大が見込まれています。予測期間中の年平均成長率も堅調に推移する見通しであり、公共施設や商業施設における非常照明・安全照明の需要拡大が市場を牽引しています。本レポートでは、屋内および屋外用途における単相および三相インバータの動向を中心に、業界構造や主要企業の戦略を包括的に分析しています。
________________________________________
産業チェーンと市場構造の概要
本レポートでは、UL924規格中央照明インバーター産業の発展経緯、主要用途別市場状況、技術革新の動向、ならびに業界全体のサプライチェーン構造を明らかにしています。
対象となる市場は、主に「屋内用途（単相・三相）」および「屋外用途（単相・三相）」に区分されます。これらのインバータは、商業ビル、病院、教育施設、交通インフラなどの非常用電源として利用され、停電時にも安定した照明供給を実現する役割を果たしています。特に高効率電力変換技術や長寿命バッテリーとの組み合わせが市場競争力の鍵となっています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別分析によると、北米および欧州は安定した成長を維持しています。北米では建築基準法における非常照明要件の厳格化や、商業ビル改修需要の増加が市場拡大の要因となっています。欧州ではエネルギー効率向上や安全規格への適合が進み、環境配慮型製品へのシフトが顕著です。
一方、アジア太平洋地域では、中国が圧倒的な市場リーダーとなっています。政府によるインフラ投資の拡大、都市化の進展、国内製造基盤の強化が市場成長を支えています。また、日本や韓国では技術革新に基づく高性能インバータの採用が進んでおり、インドや東南アジア諸国でも建設需要の拡大を背景に急速な成長が見られます。
________________________________________
市場セグメント分析
市場はタイプ別に「単相インバータ」と「三相インバータ」に分類されます。単相モデルは中小規模施設や事務所ビルで広く使用され、設置やメンテナンスの容易さが特徴です。一方、三相モデルは大規模商業施設や工場、交通ハブなどで採用されており、高出力・高安定性が求められます。
用途別では「屋内照明」「屋外照明」の2分類が主であり、屋内用途では主に商業ビルや教育機関、病院が中心、屋外用途では道路照明や公共スペース向け需要が拡大しています。特に都市再開発や公共安全対策の強化を背景に、屋外照明向けインバータ需要が急増しています。
________________________________________
主要企業の分析
本レポートで取り上げられる主要企業には、Schneider、Eaton、Vertiv、ABB、GE、Myers Power Products、Controlled Power、Crucial Power Products、DSP Manufacturing （DSPM）、Staco Energy、Hubbell、Pass & Seymour、Lithonia （Acuity Brands）、Perfect Power Systems、LVS Controls、Philips Lighting （Signify） などが含まれます。
