ITインフラ運用の新たなスタンダードを創出 マルチクラウド＆インフラ構成管理 「ITOGUCHI」2025年10月24日より提供開始
アイビーシー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：加藤 裕之、以下 IBC）は、2025年6月に発表した新製品「ITOGUCHI（イトグチ）」を、2025年10月24日より正式に提供開始いたします。
「ITOGUCHI」は、マルチクラウド・マルチベンダー環境に対応したインフラ構成管理ツールで、複雑化するITインフラの構成情報を自動で検知・描画し、常に最新の状態を維持することで、構成管理の効率化と障害対応の迅速化を実現します。
IBCはこれまで、「IT障害をゼロにする」ために必要な製品・サービスを提供してきましたが、「マルチクラウド」「マルチベンダーインフラ」の時代、運用課題を解決する糸口となるべく新たな製品として「ITOGUCHI」を開発いたしました。
＜ITインフラの運用現場でよくある声＞
クラウドサービスの多様化、インフラ構成の複雑化、属人化した運用により、ITインフラの現場では、次のような声が日常的に聞かれます。
「クラウドが複雑で、どのシステムがどこに何があるのか把握できない」
「構成図が統一されておらず、トラブル時の影響範囲確認に時間がかかる」
「構成図の作成・更新が手作業で、限界を感じている」
「障害が発生しても、どこで起きているのか分かりにくい」
「この構成図、いつのもの？最新の資料はどこ？」
こうした現場の混乱や非効率は、ITインフラ運用における根深い課題です。
「ITOGUCHI」は、これらの声に真正面から向き合い、構成情報の自動検知・自動描画・常時最新化を実現します。障害発生時には、影響範囲の即時把握と原因特定を支援し、運用の属人化を防ぎます。
＜ITOGUCHIの主な効果と機能＞
■インフラ全体像を一目で把握 ～構成情報の自動「見える化」と常時最新情報の維持～
マルチクラウド・マルチベンダー環境の複雑なインフラ構成を自動で検知し、接続構成まで詳細に描画します。常に最新の状態に保ち、構成情報の世代管理も行うことができます。
また、ノードの描写を手動で行う場合でも、GUI（グラフィカルユーザーインターフェース：画面上の操作ツール）によって簡単に操作でき、整列や編集などの操作にも対応しています。
■障害発生時の混乱をなくす ～原因特定と影響範囲の即時把握～
障害発生時「どこで何が起きているか分からない」という状況でも、「ITOGUCHI」では過去の対応履歴や、最新の構成図からトラブルシューティングが可能です。障害対応を属人化することなく、誰でも初動対応から原因調査まで迅速に実施することができます。
■煩雑な構成管理からの解放 ～最適な運用計画とコスト削減～
常に最新の構成情報を基に、設備更新や投資の最適なタイミングをお知らせします。必要な時に最新の構成図や資産一覧を出力でき、無駄なコストを削減してシステムの安定運用を支援いたします。
＜提供情報＞
・提供開始日：2025年10月24日
・提供価格：月額50,000円（税抜）から
・提供形態：SaaS（クラウドサービス）
・製品URL：https://system-answer.com/itoguchi/
