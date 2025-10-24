韓国ガーリーブランド「LETTER FROM MOON」日本初ポップアップストアを渋谷109で開催！

株式会社 MXN JAPAN

フレンチムードのフェミニンブランド「LETTER FROM MOON（レターフロムムーン）」は、

2025年10月28日（月）～11月3日（日）の7日間、渋谷「SHIBUYA109」1階ポップアップゾーンにて、日本初となるポップアップストアを開催いたします。

本イベントでは、人気アイテムの特別セールをはじめ、来場者限定ギフトやLINE友だち登録特典など、

期間限定のプロモーションを実施いたします。

「LETTER FROM MOON（レターフロムムーン）」について

LETTER FROM MOON（レターフロムムーン）は、“見知らぬ誰かから届いた一通の手紙。その手紙から静かに始まるロマンス” をコンセプトに展開する、韓国・ソウル発のレディースブランドです。韓国ガーリーを代表するブランドとして、BLACKPINK、Red Velvet、TWICE、IVEをはじめ、多くの人気アイドルや俳優に愛用されています。

「渋谷109POP-UP」開催情報

「渋谷109POP-UP」開催期間中の特典・イベント

- 日程： 2025年10月28日（月）～11月3日（日）- 時間： 10:00～21:00- 場所： 東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 1F ポップアップゾーン

1.ベストアイテム最大50%OFF

人気のアパレルやアクセサリーなど、定番から新作まで特別価格でお求めいただけます。

2.LINEお友だち限定イベント

公式LINEをお友だち追加のうえ、商品を1点以上ご購入の方に「Letters Soft Knee-High Socks」をプレゼント。

※ソックスカラーはランダム

※お一人様1点限り

※在庫が無くなり次第終了

3.購入特典イベント

１.先着でご購入の方に「Satin Pouch」をプレゼント

２.15,000円（税込）以上お買い上げの方に「オリジナルネイルチップ」をプレゼント

※お一人様1点限り

※在庫が無くなり次第終了

ブランド公式サイト/SNSの概要

公式オンラインショップ｜https://letterfrommoon.jp

公式SNS（Instagram）｜https://www.instagram.com/letterfrommoon_jp_official/

公式LINEアカウント｜https://line.me/R/ti/p/@279lnpsm

【株式会社MXN JAPAN 会社概要】

会社名｜株式会社MXN JAPAN

所在地｜〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1-3 PMO五反田ビル10F

代表者｜代表取締役 崔 瀚友

会社HP｜https://www.mxn.co.jp/ja/