韓国ガーリーブランド「LETTER FROM MOON」日本初ポップアップストアを渋谷109で開催！
フレンチムードのフェミニンブランド「LETTER FROM MOON（レターフロムムーン）」は、
2025年10月28日（月）～11月3日（日）の7日間、渋谷「SHIBUYA109」1階ポップアップゾーンにて、日本初となるポップアップストアを開催いたします。
本イベントでは、人気アイテムの特別セールをはじめ、来場者限定ギフトやLINE友だち登録特典など、
期間限定のプロモーションを実施いたします。
「LETTER FROM MOON（レターフロムムーン）」について
LETTER FROM MOON（レターフロムムーン）は、“見知らぬ誰かから届いた一通の手紙。その手紙から静かに始まるロマンス” をコンセプトに展開する、韓国・ソウル発のレディースブランドです。韓国ガーリーを代表するブランドとして、BLACKPINK、Red Velvet、TWICE、IVEをはじめ、多くの人気アイドルや俳優に愛用されています。
「渋谷109POP-UP」開催情報- 日程： 2025年10月28日（月）～11月3日（日）
- 時間： 10:00～21:00
- 場所： 東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 1F ポップアップゾーン
「渋谷109POP-UP」開催期間中の特典・イベント
1.ベストアイテム最大50%OFF
人気のアパレルやアクセサリーなど、定番から新作まで特別価格でお求めいただけます。
2.LINEお友だち限定イベント
公式LINEをお友だち追加のうえ、商品を1点以上ご購入の方に「Letters Soft Knee-High Socks」をプレゼント。
※ソックスカラーはランダム
※お一人様1点限り
※在庫が無くなり次第終了
3.購入特典イベント
１.先着でご購入の方に「Satin Pouch」をプレゼント
２.15,000円（税込）以上お買い上げの方に「オリジナルネイルチップ」をプレゼント
※お一人様1点限り
※在庫が無くなり次第終了
ブランド公式サイト/SNSの概要
公式オンラインショップ｜https://letterfrommoon.jp
公式SNS（Instagram）｜https://www.instagram.com/letterfrommoon_jp_official/
公式LINEアカウント｜https://line.me/R/ti/p/@279lnpsm
【株式会社MXN JAPAN 会社概要】
会社名｜株式会社MXN JAPAN
所在地｜〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1-3 PMO五反田ビル10F
代表者｜代表取締役 崔 瀚友
会社HP｜https://www.mxn.co.jp/ja/