株式会社ナサホーム、令和7年度内定式・内定者懇親会を開催。内定者16名が社会人としての第一歩を踏み出す

株式会社ナサホーム

「人の物語をつくる喜び。暮らしをつくる責任。」をコンセプトに、増改築リフォームの設計・施工・アフターメンテナンスを手がける、株式会社ナサホーム(本社：大阪市北区、代表取締役：江川貴志)は、2025年10月1日(水)、ホテル阪急インターナショナルにて「令和7年度 内定式・内定者懇親会」を実施しました。当日は16名の内定者が参加し、社員との交流や企画を通じて組織の一体感を感じながら、次世代を担う仲間の成長を見守る温かな時間を過ごすことができました。

■内定式概要

当日は、全国各地から16名の内定者が集い、社会人としての第一歩を踏み出す節目の日を迎えました。式典は大城本部長の挨拶から始まり、私たちナサホームのビジョンや経営理念に基づく業務姿勢、そして「お客様の想いに寄り添うことの大切さ」について温かな言葉が贈られました。続いて千野部長からも内定者に向けた祝辞が述べられ、内定者たちは真剣な表情で耳を傾けていました。

式の締めくくりには、内定者代表による答辞が行われ、社会人としての決意や感謝の思いが込められた言葉に、会場全体が温かな拍手に包まれました。

その拍手を聞きながら、これから共に歩む仲間を迎えられる喜びと、心からの歓迎の気持ちを改めて実感しました。

■懇親会概要

懇親会は、橋本エリアマネージャーの乾杯の挨拶で和やかにスタートしました。

会場では、ナサホームにまつわるクイズ大会や、マスコットキャラクターのナサ犬くんのサプライズ登場など、笑顔と歓声があふれる時間となりました。内定者と社員がチームとなって参加する企画を通じて、互いの距離がぐっと近づき、ナサホームの文化や組織への理解が深まりました。緊張感の中にも温かさがあふれる、思い出深い一日となりました。

【会社概要】

会社名 ：株式会社ナサホーム

本社所在地 ：大阪府大阪市北区角田町8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース17階

代表取締役 ：江川 貴志

事業内容 ：増改築リフォームの設計・施工・アフターメンテナンス

ウェブサイト：https://nasahome.co.jp/