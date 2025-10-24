あばれる君が大阪で先生に!?特別授業で大阪湾の魅力を子どもたちに伝える！

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪

中学社会の教員免許を持つ“あばれる君”が大阪の小学校で出張授業する特別番組『あばれる先生の出張授業』第２弾！大阪府民にとって身近な海でありながら、汚い臭いなどの負のイメージが付きがちな“大阪湾”。しかし、企業や団体の保全活動により、今では綺麗な海が広がっています。

今回は、そんな大阪湾の真の魅力を地元・大阪の小学生たちに知ってもらいます！

あばれる先生は「大爆笑で楽しく、わかりやすく」と準備万端です。

＜出演＞

あばれる君

泉南市立新家東小学校の児童（5年生）

＜HP＞

https://www.tv-osaka.co.jp/sp/abareru_school2025/

1時間目「大阪湾ってどんな海？」お魚クイズ「あばれるカップ」開催！

今回やってきたのは大阪府・泉南市の新家東小学校。元気いっぱいの5年生23人と大阪湾について学びます。子どもたちがもつ大阪湾のイメージを聞いたり、大阪湾の基礎知識・多様性についてクイズ形式で学びを深めます。

授業の中では、大阪湾のお魚クイズ！「あばれるカップ」が開催。担任の先生も参戦し、子どもたちは自分で正解を考えながら、学びます。どんどん問題の難易度は上がっていきますが…結果はいかに！

2時間目「海の生き物に触れよう」一致団結して巨大な網を引き上げると…!?

大阪湾について学んだあとは、みんなで教室を飛び出し、あばれる先生発案の課外授業へ！実際に大阪湾へ行き、岡田浦漁協の東さんのご協力のもと「地引網漁」を体験しました。何メートルもある巨大な網を、みんなで力を合わせて引き上げます。すると…初めてふれあう魚がいっぱいで、子どもたちも大興奮！

3時間目「給食」とれたての味に一同感激。地元で愛される料理も登場！

「地引網漁」体験でとれたお魚を給食としていただき、子どもたちも大喜び。他にも岡田浦漁港で養殖された「泉南あなご」の天ぷらなど、とれたての魚を味わう貴重な体験をさせていただきました。

4時間目「海を守る取り組み」魚の家づくりを体験！

海を守る活動の一環として魚の住処「魚礁作り」にチャレンジ！あばれる君の「自分が魚ならどんなところに住みたいか？」というアドバイスをもとに、それぞれオリジナリティがあふれる漁礁が完成しました。

最後にみんなで1日を振り返り、特別授業を通じて大阪湾のイメージが変わったことを実感しました。

そして、あばれる先生から宿題が？

＜番組概要＞

【あばれる先生の出張授業 ～実はスゴイ！豊かな海“大阪湾”～】

海への関心や好奇心を高め、海洋問題への理解を深めることを目的とした日本財団「海と日本プロジェクト」とテレビ大阪のコラボ企画の第2弾！

放送日時：10月25日（土）午前11時30分～12時30分放送（テレビ大阪ローカル）

TVer配信：https://tver.jp/series/sruibztup6

※放送後に配信開始となります