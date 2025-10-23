宿泊施設とマンスリーマンションの掲載料無料プラットフォーム「へやクラウド」まとめ記事数1000件突破！

株式会社しの井

株式会社しの井（本社：東京都中野区中野3-44-16、代表取締役：井上智）は、宿泊施設およびマンスリーマンション事業者向けの無料掲載プラットフォーム「へやクラウド」（https://heya.cloud/）のサービスを提供しています。

2025年の宿泊業界は、インバウンド需要の回復や旅行ニーズの多様化が追い風となっている一方、人手不足、物価高騰などの課題も山積しています。また、旅館・ホテルの価格転嫁率は24.9％と低く、コスト上昇分を価格に反映できていない状況です。

このような市場環境において、「へやクラウド」は以下の特徴でサービスを提供しています：

■サービス概要

- 宿泊施設・マンスリーマンション・賃貸物件の情報を一元化- 施設運営者は掲載料無料で利用可能- 利用者はベストレートで宿泊施設を検索・比較可能

■背景と市場動向

宿泊業・飲食サービス業におけるDXの取り組み状況は約16％にとどまり、他業界と比べて大きく遅れています。一方で、マンスリーマンションの検索量は過去5年で約2倍に増加しており、特に地方での需要の伸び率が高くなっています。

2025年は全国で多数の新規ホテルが開業予定であり、外資系ホテルの参入も続いています。このような競争環境下で、中小規模の宿泊施設やマンスリーマンション事業者にとって、効率的な集客チャネルの確保が課題となっています。

■今後の展開

当社は、日本全国の宿泊施設、短期滞在型マンション、賃貸マンションなど、人が泊まる・住む部屋をすべてデータベース化し、貸す人と借りる人が無料で自由に利用できるプラットフォームを目指しています。

【会社概要】

会社名：株式会社しの井

代表者：代表取締役 井上智

所在地：〒164-0001 東京都中野区中野3-44-16

設立：2010年4月

事業内容：WEBサイトの構築、運営

URL：https://heya.cloud/

※ 詳細については、サイトのお問合せフォームよりお問い合わせください。