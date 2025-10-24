こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
冬の寝床、電気を使わず自然発熱！羽毛を超える暖かさを実証『ヒツジのいらないかけ布団®ーファイヤーブースト 暖々ー』10月24日（金）～ Makuakeで先行販売開始
頭をあずけるだけで至高の睡眠へ誘う「ヒツジのいらない枕」を運営する株式会社太陽（代表：川嶋伶、本社：東京都目黒区）は、冬の新商品『ヒツジのいらないかけ布団®ーファイヤーブースト 暖々ー』を10月24日（金）より応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始いたします。本製品は、累計1.8億円、5,413人の支援を得た冬用かけ布団シリーズの最新モデルとなります。羽毛を超える暖かさを実証した“電気を使わない発熱布団”として、寒い冬の睡眠を圧倒的に快適にする製品です。
開発背景
ヒツジのいらないシリーズでは、これまで「ヒツジを数えることなく眠る」ことを目指し、シリーズ累計販売個数100万個を超える快眠ブランドとして成長してきました。
冬シーズンにおいては、電気毛布や暖房など“外から暖める手段”が主流ですが、私たちは”自ら発熱する寝具”という新しいアプローチを模索。その結果、自然の力で暖かさを生み出す最先端素材『Fire Fiber®』を採用した「ファイヤーブースト」シリーズを展開してまいりました。
今年は、その進化版として“段々と暖かくなる”をテーマにした『ファイヤーブースト 暖々（だんだん）』を開発。羽毛に代わる、次世代の「暖かさの基準」を目指しています。
製品特長
・羽毛を超える暖かさを実証。-14℃の環境下でも快適な寝床内温度をキープ
寒冷環境（-14℃）下でのサーマルマネキン試験において、寝床内温度が33～35℃の範囲を安定して維持できることを確認しました。この温度帯は、日本睡眠環境学会などの研究において「快適な睡眠を得やすい寝床内温度」とされており、体温（約36～37℃）よりもわずかに低い環境が、深部体温の自然な低下を助け、スムーズな入眠につながりやすいと考えられています。電気を使わず、自然の吸湿発熱機構によってこの快眠温度域を保てることが、本製品最大の特徴です。
試験方法：28℃に定温制御したサーマルマネキンに試料を掛け、経時的に寝床内温度を測定。60分後に試料を外し、上半身前面をサーモグラフィーで撮影（測定環境：-14℃）。
・中綿には瞬間発熱素材『Fier Fiber®』を採用
中綿の素材自体が高い吸湿力で水分子を繊維内部へ取り込み、その分子運動エネルギーを熱エネルギーへ変換。余剰な湿気は外へ放湿し、蒸れにくく、暖かさが続きます。このように吸湿⇄発熱⇄放湿を繰り返すことで寝床内温度を一定に保ちます。
・“段々”のワッフル構造が生む、ふんわり・しっとりの新触感
表面を段々にすることで生地と肌の間に微細な空気の層を作り、ふんわりとした快適な設計。導電性の優れたカーボンファイバー×耐久性の高いポリエステルを組み合わせた繊維を採用することで、静電気の発生も抑制し、肌当たりはやわらかく、さらさらの肌触りとなっています。
・抗菌・防臭仕様、まるっと洗えて衛生面も安心
生地表面は抗菌・防臭仕様となっており、洗濯機でのまる洗いも可能。乾燥機にも対応しているため、冬でも清潔さをキープできます。
※生地の傷みを防ぐため、洗濯ネットに入れて洗濯することを推奨しています。
製品画像
製品概要
製品名：ヒツジのいらないかけ布団®ーファイヤーブースト 暖々ー
素材：【表面】ポリエステル100%
【中綿 / 上層・下層】ポリエステル80%、アクリレート20%
【中綿 / 中層】ポリエステル100%
サイズ（幅×奥行き×厚さ）：シングル約150×210×5cm／セミダブル約170×210×5cm／ダブル約190×210×5cm／クイーン約210×210×5cm
重量：シングル約4.1kg／セミダブル：約4.4kg／ダブル約4.7kg／クイーン約5.25kg
一般版売価格（税込）：シングル\47,000／セミダブル\54,000／ダブル\61,000／クイーン\62,500
Makuake販売価格（爆速割41%OFF）：シングル\27,700（先着200名）／セミダブル\31,500（先着100名）／ダブル\35,900（先着50名）／クイーン\36,900（先着30名）
※上記以外にもお得なチケットを多数ご用意しています。
Makuake販売期間：2025年10月24日（金）18時00分～12月9日（火）22時00分
製品のお届け予定：2025年11月中旬～12月中旬頃
一般販売開始日：2026年1月5日（月）※予定
Makuakeページ：https://www.makuake.com/project/taiyo57/
「ヒツジのいらない枕®」とは
ヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した『ヒツジのいらない枕®』。枕の特徴は、三角格子構造による体圧分散の実現と頭部へのフィット感、そして、丸洗い可能な10年間の耐久性にあります。「ヒツジのいらない」シリーズは、Makuake内だけでもシリーズ累計17億円を達成し、総計100万人以上の方の睡眠環境をサポートしています。
実績：「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞受賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞受賞、「Makuake Of The Year 2024」ノミネート、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞受賞
公式HP：https://hitsuji-zzz.com/collections/all
ブランドコンセプトムービー：https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
オフライン店舗：https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
株式会社太陽 概要
社名：株式会社太陽
代表：川嶋 伶
設立：2019年5月
所在地：東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ 10F
事業内容：商品の企画・販売
URL：https://www.33taiyo.co.jp
公式LINE：https://lin.ee/fx4L3xk
「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げ、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じさせる存在を目指し、「睡眠」を軸に自社商品の商品企画・製造・販売戦略・プロモーションまで全て一貫した事業展開を行っています。
MOON-X株式会社 概要
（※株式会社太陽はMOON-X株式会社のグループ会社です）
法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川 晋
設立：2019年8月
本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
HP：https://www.moon-x.com/
本件に関するお問合わせ先
株式会社太陽 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
ヒツジのいらない枕公式HP
https://hitsuji-zzz.com/
Makuakeページ
https://www.makuake.com/project/taiyo57/
MOON-X株式会社
https://www.moon-x.com/
Makuakeページ：https://www.makuake.com/project/taiyo57/
開発背景
ヒツジのいらないシリーズでは、これまで「ヒツジを数えることなく眠る」ことを目指し、シリーズ累計販売個数100万個を超える快眠ブランドとして成長してきました。
冬シーズンにおいては、電気毛布や暖房など“外から暖める手段”が主流ですが、私たちは”自ら発熱する寝具”という新しいアプローチを模索。その結果、自然の力で暖かさを生み出す最先端素材『Fire Fiber®』を採用した「ファイヤーブースト」シリーズを展開してまいりました。
今年は、その進化版として“段々と暖かくなる”をテーマにした『ファイヤーブースト 暖々（だんだん）』を開発。羽毛に代わる、次世代の「暖かさの基準」を目指しています。
製品特長
・羽毛を超える暖かさを実証。-14℃の環境下でも快適な寝床内温度をキープ
寒冷環境（-14℃）下でのサーマルマネキン試験において、寝床内温度が33～35℃の範囲を安定して維持できることを確認しました。この温度帯は、日本睡眠環境学会などの研究において「快適な睡眠を得やすい寝床内温度」とされており、体温（約36～37℃）よりもわずかに低い環境が、深部体温の自然な低下を助け、スムーズな入眠につながりやすいと考えられています。電気を使わず、自然の吸湿発熱機構によってこの快眠温度域を保てることが、本製品最大の特徴です。
試験方法：28℃に定温制御したサーマルマネキンに試料を掛け、経時的に寝床内温度を測定。60分後に試料を外し、上半身前面をサーモグラフィーで撮影（測定環境：-14℃）。
・中綿には瞬間発熱素材『Fier Fiber®』を採用
中綿の素材自体が高い吸湿力で水分子を繊維内部へ取り込み、その分子運動エネルギーを熱エネルギーへ変換。余剰な湿気は外へ放湿し、蒸れにくく、暖かさが続きます。このように吸湿⇄発熱⇄放湿を繰り返すことで寝床内温度を一定に保ちます。
・“段々”のワッフル構造が生む、ふんわり・しっとりの新触感
表面を段々にすることで生地と肌の間に微細な空気の層を作り、ふんわりとした快適な設計。導電性の優れたカーボンファイバー×耐久性の高いポリエステルを組み合わせた繊維を採用することで、静電気の発生も抑制し、肌当たりはやわらかく、さらさらの肌触りとなっています。
・抗菌・防臭仕様、まるっと洗えて衛生面も安心
生地表面は抗菌・防臭仕様となっており、洗濯機でのまる洗いも可能。乾燥機にも対応しているため、冬でも清潔さをキープできます。
※生地の傷みを防ぐため、洗濯ネットに入れて洗濯することを推奨しています。
製品画像
製品概要
製品名：ヒツジのいらないかけ布団®ーファイヤーブースト 暖々ー
素材：【表面】ポリエステル100%
【中綿 / 上層・下層】ポリエステル80%、アクリレート20%
【中綿 / 中層】ポリエステル100%
サイズ（幅×奥行き×厚さ）：シングル約150×210×5cm／セミダブル約170×210×5cm／ダブル約190×210×5cm／クイーン約210×210×5cm
重量：シングル約4.1kg／セミダブル：約4.4kg／ダブル約4.7kg／クイーン約5.25kg
一般版売価格（税込）：シングル\47,000／セミダブル\54,000／ダブル\61,000／クイーン\62,500
Makuake販売価格（爆速割41%OFF）：シングル\27,700（先着200名）／セミダブル\31,500（先着100名）／ダブル\35,900（先着50名）／クイーン\36,900（先着30名）
※上記以外にもお得なチケットを多数ご用意しています。
Makuake販売期間：2025年10月24日（金）18時00分～12月9日（火）22時00分
製品のお届け予定：2025年11月中旬～12月中旬頃
一般販売開始日：2026年1月5日（月）※予定
Makuakeページ：https://www.makuake.com/project/taiyo57/
「ヒツジのいらない枕®」とは
ヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した『ヒツジのいらない枕®』。枕の特徴は、三角格子構造による体圧分散の実現と頭部へのフィット感、そして、丸洗い可能な10年間の耐久性にあります。「ヒツジのいらない」シリーズは、Makuake内だけでもシリーズ累計17億円を達成し、総計100万人以上の方の睡眠環境をサポートしています。
実績：「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞受賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞受賞、「Makuake Of The Year 2024」ノミネート、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞受賞
公式HP：https://hitsuji-zzz.com/collections/all
ブランドコンセプトムービー：https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
オフライン店舗：https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
株式会社太陽 概要
社名：株式会社太陽
代表：川嶋 伶
設立：2019年5月
所在地：東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ 10F
事業内容：商品の企画・販売
URL：https://www.33taiyo.co.jp
公式LINE：https://lin.ee/fx4L3xk
「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げ、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じさせる存在を目指し、「睡眠」を軸に自社商品の商品企画・製造・販売戦略・プロモーションまで全て一貫した事業展開を行っています。
MOON-X株式会社 概要
（※株式会社太陽はMOON-X株式会社のグループ会社です）
法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川 晋
設立：2019年8月
本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
HP：https://www.moon-x.com/
本件に関するお問合わせ先
株式会社太陽 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
ヒツジのいらない枕公式HP
https://hitsuji-zzz.com/
Makuakeページ
https://www.makuake.com/project/taiyo57/
MOON-X株式会社
https://www.moon-x.com/