徳島市と地域活性化に向けた包括連携協定を締結～水辺のにぎわいや交流を創出し、地域の振興や市民サービス向上を目指す～

徳島市と地域活性化に向けた包括連携協定を締結～水辺のにぎわいや交流を創出し、地域の振興や市民サービス向上を目指す～