劇場版『ゾンビランドサガゆめぎんがパラダイス』オンラインくじが登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、劇場版『ゾンビランドサガゆめぎんがパラダイス』の豪華賞品が手に入る＜劇場版『ゾンビランドサガゆめぎんがパラダイス』オンラインくじ＞を、2025年10月30日(木)12時より販売します。

フランシュシュのメンバーが近未来アイドルの衣装を着た新規描き下ろしイラストを含む豪華賞品を取り揃えております！

特大サイズで存在感のある「描き下ろし特大タペストリー」はお好きな絵柄を選べる仕様です。また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 大きめ缶バッジ全14種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜劇場版『ゾンビランドサガゆめぎんがパラダイス』オンラインくじ 概要＞

販売期間：2025年10月30日(木)12:00～2025年11月27日(木)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/zombielandsaga-movie/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！描き下ろし特大タペストリー（全7種）

A賞：描き下ろしアクリルスタンド（全7種）

Ｂ賞：描き下ろしミニアクリルブロック（全7種）

Ｃ賞：描き下ろしアクリルキーホルダー（全7種）

D賞：大きめ缶バッジ（全14種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 大きめ缶バッジ全14種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「チェキ風ステッカー」をもれなく1枚プレゼント!!

※全8種。ランダムでの配布となります。

※期間により絵柄は異なります。

【対象期間】

■源 さくら／二階堂 サキ／水野 愛／紺野 純子

2025/10/30(木)12:00～2025/11/13(木)11:59

■ゆうぎり／星川 リリィ／山田 たえ／集合

2025/11/13(木)12:00～2025/11/27(木)11:59

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

