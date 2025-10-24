通販一元管理システム「GoQSystem」が「CARGOWELL」の自動梱包ラインとのCSV連携を開始！出荷作業を自動化し業務効率を大幅向上
株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）は、クラウド型の通販一元管理システム「GoQSystem」において、通販物流効率化支援サービス「CARGOWELL」の自動梱包ラインとのCSV連携機能を新たに提供開始いたしました。
これにより、受注から出荷までの作業をよりスムーズに自動化でき、通販事業者様の出荷効率向上と人為的ミス削減を強力に支援いたします。
■背景
EC市場の拡大に伴い、出荷件数の増加や人手不足が課題となっています。
従来の出荷作業は「ピッキング → 梱包 → 発送」の多くが手作業で行われており、
作業時間の長期化やヒューマンエラーが発生しやすい状況でした。
GoQSystemでは、出荷データを自動梱包機と連携することで、梱包作業の自動化を実現。
これまで人手で行っていた梱包処理を、GoQSystemからのCSV出力だけで自動化できるようになりました。
■機能概要と主なメリット
１.CSV連携で自動梱包を実現
GoQSystemの出荷データをCSV形式で自動梱包機へ出力。
梱包機上で箱選定・梱包・ラベル貼付まで自動で処理されるため、人手を介さずに梱包完了まで作業が完結します。
２.自動梱包機対応の帳票を出力可能
GoQSystemから、自動梱包機の仕様に合わせた形式・大きさで帳票を出力できます。
帳票形式に悩む必要がなく、出力後すぐに梱包作業に反映可能です。
３.出荷スピードの大幅短縮
梱包作業を自動化することで、出荷処理時間を最大70％削減。
繁忙期やセール時の大量注文にも柔軟に対応できます。
■ ご利用イメージ
- 全モールの受注データをGoQSystemで一元管理
- 自動梱包機対応のCSV形式で一括出力
- CSVを自動梱包機にアップロード
- 自動梱包機で商品別梱包素材選定・梱包・ラベル貼付
- 梱包完了データをCSVでGoQSystemにアップロード
- GoQSystem上で自動発送メール送信
これにより、出荷業務が自動でで完結します。
■自動梱包ライン
PAS-Line
■メール便自動梱包システム
1時間に1000個の自動梱包が行える全長約3.5mのとてもコンパクトな梱包ラインです。
梱包形態：メール便封筒
MELT-Line
■メール便箱自動梱包システム
1時間に1000個の自動梱包が行えるメール便箱の
製函から封函を自動化できるラインです。
梱包形態：メール便箱
BOS-Line
■箱シュリンク梱包システム
1時間に約600～800個のシュリンク梱包ができる梱包ラインです。
梱包形態：段ボール箱
詳しくはこちら :
https://www.daiwa-logi.jp/
■GoQSystemが叶える“80%以上を自動化できる”自動処理とは？
GoQSystemは、通販業務で発生するルーティン作業を自動で処理する仕組みを提供しています。
モールやカートを問わず、全注文の80%以上を自動化できるため、人的ミスの削減・工数の短縮・コストカットを一気に実現できます！
■さらに便利な自動処理
・ご注文承諾メール/発送メール/フォローメールも自動送信
・商品ごとに自動振り分け
・注文個数や、都道府県に応じて配送方法を自動変更
たとえば、「送り状番号が入ったらメール送信＆ステータス変更」といった、
人の判断を再現するフローも完全自動でOK！
■自動化のメリット
・作業の約80%を自動化
・人的ミスや工数を削減
・属人化を防ぎ、誰でも対応可能に
今後の展望
GoQSystemは今後も対応チャネルの拡充を通じて、
通販事業者様の業務効率化・コスト削減・売上拡大をトータルで支援してまいります。
資料ダウンロード :
https://goqsystem.com/pamphlet/
株式会社GoQSystem
GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。
全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。
■「GoQSystem」公式Webサイト
https://goqsystem.com/
【会社概要】
株式会社GoQSystem
所在地 ：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F
設立 ： 2009年2月25日
事業内容 ：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業
代表者 ：代表取締役 藤本 卓治
企業サイト：https://goq.co.jp/