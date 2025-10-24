アートのECプラットフォーム「OIL」が企画するリアル展示シリーズ。胗澤貴彦による個展「Phantascape」を10月31日（金）より開催。

アートのECプラットフォーム「OIL」が企画するリアル展示シリーズとして、胗澤貴彦による個展「Phantascape」を、渋谷PARCO 2階のOIL by 美術手帖ギャラリーにて2025年10月31日（金）～11月24日（月・祝）の期間に開催します。











