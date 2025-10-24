アートのECプラットフォーム「OIL」が企画するリアル展示シリーズ。胗澤貴彦による個展「Phantascape」を10月31日（金）より開催。

こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アートのECプラットフォーム「OIL」が企画するリアル展示シリーズとして、胗澤貴彦による個展「Phantascape」を、渋谷PARCO 2階のOIL by 美術手帖ギャラリーにて2025年10月31日（金）～11月24日（月・祝）の期間に開催します。
概要
風景写真やインターネット上の画像、複数のイメージをレイヤーとして重ねた風景画、そこから派生したセラミックの立体作品を制作する胗澤貴彦。自身の手でコントロールしながら進めていける風景画を制作する一方で、セラミック作品においては、自分では制御できない釉薬による作品の表情を「景色」として捉えています。
本展は、10月19日まで東葛西1-11-6 A倉庫で開催された個展の巡回展。「ここにはない景色」という意味を込め、PhantomとScapeを掛け合わせた造語「Phantascape」と題し、さまざまなイメージを還元して「景色」に戻すことを試みます。
胗澤貴彦《shadow puppet》oil, acrylic on canvas 2025
販売について
作品は、10月31日（金）11時より、店頭とアートのECプラットフォーム「OIL」にて販売開始。特集記事とあわせてお楽しみください。
特集記事URL：https://oil.bijutsutecho.com/special/358
オンライン販売URL：https://oil.bijutsutecho.com/gallery/733
※10月31日（金）11：00公開
※日時は変更となる可能性があります
プロフィール
胗澤貴彦（Takahiro Yanagisawa）
1987年神奈川県生まれ。2015年桑沢デザイン研究所卒業。現在は、東京を拠点に作品を制作。主な個展に、「Pantascape」（東葛西1-11-6 A倉庫、東京、2025）、「Phantactal」（SOM GALLERY、東京、2025)、「INSIDE AND OUT」（スタジオ35分、東京、2022）、グループ展に、「INTERVERSE」（SOM GALLERY、東京、2023）、「FACE展2023」（SOMPO美術館、東京、2023）、「四次元を探しに-ダリから現代へ-」（諸橋近代美術館、福島、2019）など。「FACE展2023」藪前知子審査員特別賞受賞。
展覧会詳細
胗澤貴彦「Phantascape」
会期｜2025年10月31日（金）～11月24日（月・祝）
会場｜OIL by 美術手帖ギャラリー
住所｜東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 2階
時間｜11：00～21：00
休館日｜テナントに準ずる。詳細は店舗HPをご覧ください。
料金｜無料
企画｜OIL SELECTION（OIL EC）
※詳細は店舗HPをご覧ください。https://shibuya.parco.jp/
※時間は変更となる場合もございます。
〈オープニングレセプション〉
日程｜10月31日（金）19：00～20：30
※予約不要・入場無料
アートのECプラットフォーム「OIL」とは
「アート作品とより深く関係するための購入体験の創出」をコンセプトに掲げ、これまで多くのギャラリーに協力いただきながら、オンラインを通じて作品販売を行ってきました。「OIL SELECTION」 は、ひとりの作家の現在地を示す、独自の取材記事と、その作家のオンラインでの作品販売を組み合わせた「OIL」のオリジナル企画。近年では、オンラインにとどまらずリアル空間へと展示場所を広げることで、より多くの方に向けたアート購入体験の創出を提案しています。
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp