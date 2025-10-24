フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズの味を自宅で！ レストランの人気カレーをレトルトで復活





フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ（所在地：沖縄県石垣市、総支配人：加藤康夫、以下当ホテル）は、ホテルレストランの味を家庭で楽しみたいというお客様の声にお応えし、フサキオリジナル商品として初となるレトルト食品の販売を開始いたしました。

今回、先行して9月に発売され、お土産としても好評の琉球とアジアが融合したフュージョンレストラン「琉球新天地」の味を再現した「島唐辛子麻婆豆腐」に加え、レトルト商品のラインナップとして2品目となる、かつて「Aqua Garden Cafe」で人気を博した「石垣牛と島パパイヤの欧風カレー」が11月21日（金）に発売となります。

シェフがレトルトのイメージを覆すほど味・色合い・香りの再現度にこだわり抜き、石垣島や当ホテルでの感動的な滞在を思い出していただけるような本格的な味わいに仕上げました。



■商品概要

沖縄食材のうまみを引き出した 「石垣牛と島パパイヤの欧風カレー」（2025年11月21日発売予定）





石垣牛と島パパイヤの欧風カレー

発売日：2025年11月21日

価格：1,390円（税込）

内容量：200g（1人前）

販売場所：

ホテル内SHOP「RESORT SHOP&MARKET」、「TERRACE SHOP」

ホテル内レストラン「ISHIGAKI BOLD KITCHEN」オンラインショップ https://www.fusaki.com/shop

かつて定評があったカレーの味が、レトルトで復活いたしました。 本メニューは、「ISHIGAKI BOLD KITCHEN」での提供も予定されており、青パパイヤやマンゴーのフルーツがもたらす豊かなコクと数種類のオリジナルスパイスによるパンチが食欲をそそる大人の欧風カレーです。贅沢な石垣牛の旨味と、沖縄県産のパパイヤの柔らかな食感を上手く合わせた、南国らしい味わいが特長。「石垣牛を使っていて、期待通りの美味しさ」、「スパイスが効いていて、美味しかった」「暑い日でも食べやすかった」とお客様からもご好評をいただきました。カレーライスとして楽しむのはもちろん、麺や肉、魚などに添えてソースとして変化をつけたアレンジもお楽しみいただけます。

「琉球新天地」の味を再現 「島唐辛子麻婆豆腐」（好評発売中）





島唐辛子麻婆豆腐

発売日：2025年9月

価格：940円（税込）

内容量：200g（2人前）

販売場所：

ホテル内SHOP「RESORT SHOP&MARKET」、「TERRACE SHOP」

ホテル内レストラン「琉球新天地」

オンラインショップ https://www.fusaki.com/shop

中国料理出身のフサキ総料理長・伊藤穣が開発にこだわった本商品は、辛さがありながら、ほんのりとした甘味も感じる本格四川風麻婆豆腐です。鮮やかな唐辛子の赤色が食欲をそそります。食材には沖縄産の豚ミンチを、調味料には石垣島特産の島唐辛子を使用し、香りと辛さのアクセントを加えました。挽肉入りのため、豆腐をご用意いただくだけの簡単調理で本格的な一皿が簡単に完成します。仕上げに山椒や葱のみじん切りを添えたり、ご飯だけでなくラーメンなど麺類の上に掛けても美味しくお召し上がりいただけます。

■総料理長・伊藤穣より コメント

今回のレトルト開発では、レストランの味再現に最も苦労し、特に麻婆豆腐は何度も試作を重ねました。その結果、麻婆豆腐、カレーともに店舗に近い味に仕上がり、手応えを感じています。この本格的な味をご自宅で楽しむことで、お客様に石垣島や当ホテルを思い出していただけたら幸いです。今後は、他の人気メニューのレトルト化も検討し、ホテルの食の感動を広範囲にお届けできるよう努めてまいります。

■「GoTo Pass」ご利用で5%オフ

アイコニア・ホスピタリティのロイヤリティプログラム「GoTo Pass」にご入会いただくと、

お買い上げ金額が５％オフになります。入会費・年会費は無料です。

※料金や販売場所は事前の予告なく変更になる場合がございます。

■フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズについて

ホテルのシンボルロゴ「エイト・スターズ」は空・星・音・風・土・海・心・雨の象徴で、ゆったりと流れる島時間の中で、フサキビーチリゾートでしか味わえない特別な体験を表現しています。





・ホテル名称：フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ

・所在地：沖縄県石垣市新川1625番地

・アクセス：石垣空港から車で約35分、石垣港離島ターミナルより車で約15分

・代表者：総支配人 加藤康夫

・開業年月：1982年7月

・客室数：398室

・料飲施設：レストラン4軒、ラウンジ＆BAR、ビーチサイドレストラン（夏期）、ビーチサイドBAR

・その他施設：プール／ビーチステーション／ベビー＆キッズルーム／SPA／ショップ／バンケットホールほか

・敷地面積：約86,000m²

・延床面積：約28,000m²

・お問合せ：TEL：0980-88-7000 公式ウェブサイト：https://www.fusaki.com/

