EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：近藤 聡、以下 EYSC）は、ウォルターズ・クルワーが日本において2025年10月23日に開催したCCH® Tagetik Japan inTouch25 カンファレンスにおける日本パートナーアワード授賞式にて、「2025 パートナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞しました。

「2025 パートナー・オブ・ザ・イヤー」は、CCH Tagetik の日本市場において、多くの案件創出・獲得や導入プロジェクトの成功を通じて、卓越した成果を上げた企業に贈られる賞です。EYSCは、国内を代表する大規模プロジェクトを成功裏に導くとともに、さまざまな業界の特性を踏まえたソリューションを開発・提供し、クライアント企業の多様なニーズに応えてきました。さらに、最上位資格であるCCH Tagetik Championを取得した4名を含む多数のメンバーが認定資格を取得するなど、組織的な専門性強化にも継続的に取り組んでいます。これらの活動を通じて顧客から高い信頼を獲得し、CCH Tagetikビジネスの日本市場における拡大に大きく貢献した点が高く評価されました。

EYは、グローバルにおいても2025年6月にイタリアで開催された「CCH® Tagetik Global inTouch25」カンファレンスで、2025年CCH Tagetik Partner of the Yearにも選出されました。グローバルでの受賞に続き、日本市場でも高い評価を得たことが今回の受賞につながりました。

ウォルターズ・クルワー CCH Tagetik 日本法人マネージングディレクター 箕輪 久美子 氏のコメント：

「EYSC様には昨年、CCH Tagetikの日本市場での成長に大きく貢献いただきました。今後も進化するCCH Tagetikへの専門知識をさらに高め、豊富な経営管理の知見を活かして、多くの日本企業の経営管理高度化に貢献いただけると確信しております」

EYSC ファイナンスリーダー パートナー 田中 雅史のコメント：

「グローバルでのベストパートナーオブザイヤーの受賞に引き続き、日本国内でも最高位の本アワードの表彰をうけたことを大変光栄に思います。EYは、経営管理構想や管理会計の制度設計におけるマネジメントコンサルティングの豊富な知見と、CCH Tagetik導入に関する確固たるケイパビリティの融合により、クライアント企業の意思決定支援をワンストップで提供できる最も信頼できるコンサルティング会社であると自負しています。AIを活用したCCH Tagetikインテリジェントプラットフォーム*1 の提供が進む中、経営管理領域におけるさらなる高度化への期待も高まっています。ファーム一丸となったCCH Tagetikビジネスへの確固たるコミットメントと、業界随一の優秀なコンサルタントの起用により、引き続きCCH Tagetik導入における圧倒的な地位を維持向上していく所存です」

EYSCのCCH® Tagetik 導入支援サービスについては、下記をご覧ください。

https://www.ey.com/ja_jp/cfo-agenda/cch-tagetik-implementation-support-services

*1 CCH Tagetikインテリジェントプラットフォームについて

Ask AIを搭載したウォルターズ・クルワーのCCH Tagetikインテリジェントプラットフォームは、市場初のAI搭載型経営管理プラットフォームです。CFO組織のデジタル変革を支援し、業務の効率化と正確性の向上を実現するとともに、より戦略的な意思決定を可能にします。進化したAsk AIは、音声・テキストによる多言語対応で、タスクの自動実行から仮説検証、高度な分析まで、経営管理の実務を幅広くサポートします。標準版とSAP HANA版で提供される本プラットフォームは、経営計画、決算・連結、ESGコンプライアンス、規制報告といった経営管理部門の主要業務を統合的に支援し、企業価値向上に貢献します。

