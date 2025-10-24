ゴマブックスで配信中の『Dr.コトー診療所 新装版』が総ダウンロード数100万件を突破！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、現在配信中の『Dr.コトー診療所 新装版』が、2025年10月24日10時時点で 総ダウンロード数100万件を突破したことを発表いたします。
また、『Dr.コトー診療所 新装版』については期間限定の割引キャンペーンを実施しております。
【キャンペーン詳細】
タイトル：『Dr.コトー診療所 新装版』
期間：10月24日（金）～10月31日（金）
価格：1巻無料、2～26巻96円（税込）
商品URL： https://www.amazon.co.jp/dp/B0F7DP5QN6
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332599&id=bodyimage1】
〈内容〉
TVドラマ（フジテレビ系、主演：吉岡秀隆）になって社会現象を巻き起こした離島医療をテーマにした名作「Dr.コトー診療所」。その原点である漫画版を今一度読み返そう！（2004年 第49回小学館漫画賞一般部門受賞作品）。
東京の大学付属病院に勤めていた、優秀な外科医・五島健助（通称・Dr.コトー）。あることがキッカケで離島・古志木島の診療所に赴任する。だが着任初日、なぜか患者が来ない！？ それもそのはず、この診療所は医療設備が不十分で、本格的な治療や手術はできず、船で6時間かけて本土の病院に送ることしかできないのだ……。それを知ったDr.コトーは「こんな状態では緊急患者を救えない」と危惧し、村の少年が急性の虫垂炎（盲腸）にかかったとき、本土に運ぶのではなく、自らの手で治すことを決意する。医師として天才的な腕を持つDr.コトーは、見事な手術で少年を助け、それ以降、島民の信頼を得ていくことになる――。
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
また、『Dr.コトー診療所 新装版』については期間限定の割引キャンペーンを実施しております。
【キャンペーン詳細】
タイトル：『Dr.コトー診療所 新装版』
期間：10月24日（金）～10月31日（金）
価格：1巻無料、2～26巻96円（税込）
商品URL： https://www.amazon.co.jp/dp/B0F7DP5QN6
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332599&id=bodyimage1】
〈内容〉
TVドラマ（フジテレビ系、主演：吉岡秀隆）になって社会現象を巻き起こした離島医療をテーマにした名作「Dr.コトー診療所」。その原点である漫画版を今一度読み返そう！（2004年 第49回小学館漫画賞一般部門受賞作品）。
東京の大学付属病院に勤めていた、優秀な外科医・五島健助（通称・Dr.コトー）。あることがキッカケで離島・古志木島の診療所に赴任する。だが着任初日、なぜか患者が来ない！？ それもそのはず、この診療所は医療設備が不十分で、本格的な治療や手術はできず、船で6時間かけて本土の病院に送ることしかできないのだ……。それを知ったDr.コトーは「こんな状態では緊急患者を救えない」と危惧し、村の少年が急性の虫垂炎（盲腸）にかかったとき、本土に運ぶのではなく、自らの手で治すことを決意する。医師として天才的な腕を持つDr.コトーは、見事な手術で少年を助け、それ以降、島民の信頼を得ていくことになる――。
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
プレスリリース詳細へ