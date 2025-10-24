サマンサベガのサンリオキャラクターズコレクションから初の「はなまるおばけ」とのコラボコレクションが登場。

写真拡大 (全20枚)

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区）は


“「GIRL, Lady It‘s me」 今しかないこの時を自分らしく全力で。サマンサベガと一緒に。”


をコンセプトに展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）から株式会社サンリオの「はなまるおばけ」とのコラボコレクションを発売する。



2023年にデビューした「はなまるおばけ」は、今日もがんばった”あなた”にハナマルをくれる、不思議なおばけ。


そんなはなまるおばけをイメージした、ふわふわしたファー素材のアイテムがラインナップ。



■販売スケジュール


10/24（金）～サマンサベガ 池袋パルコ店にて先行販売


全国のサマンサベガ取扱店舗およびサマンサベガ公式オンラインショップにて予約受付スタート



11/1（土）～全国のサマンサベガ取扱店舗およびサマンサベガ公式オンラインショップにて販売


※販売店舗の詳細は店舗へお問い合わせください。



■はなまるおばけコラボコレクション特集ページはこちら


https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2509f1/(https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2509f1/)



■はなまるおばけコラボコレクション　バニティバッグ


\19,800‐





ふわふわしたファー素材のバニティバッグは、コロンとしたフォルムが可愛いアイテム。


コンパクトな見た目ながら、お財布やスマホがしっかり入る嬉しいサイズ感。







バッグの背面には、はなまるのデザインをプリントし、内装は優しいピンクカラー。


可愛いはなまるおばけのアートがプリントされたタグもポイント。





うるうるした表情がたまらない、はなまるおばけのミニポーチがセットに。


鍵やアクセサリーなどの小物の収納に便利なサイズ感で取り外し可能。



■はなまるおばけコレクション　フリルバッグ


\24,200-





サマンサベガで大人気のフリルバッグにはなまるおばけをイメージしたモチーフをデザインに落とし込んだアイテム。


フリル×ファー素材がキュートな印象。







背面には、はなまるのデザインを刺繍でデザイン。またはなまるおばけのミニポーチ付き。



■はなまるおばけコレクション　ショルダーバッグ


\19,800‐





ポケットからはなまるおばけが覗くプリントが可愛いショルダーバッグ。


フロントにはスマホなどの収納に便利なポケットがついており、機能面も◎








■はなまるおばけコレクション　リュック


\25,300‐






はなまるおばけコレクションのためにデザインされた新型のリュック。


サイドにはファスナーがついており、お財布などすぐに取り出したいアイテムの出し入れに便利なつくり。










　　


　　


背面にははなまるのデザインが刺繍でデザインされており、はなまるおばけのミニポーチ付き。


■はなまるおばけコレクション　ぬいぐるみチャーム


\3,850-





サマンサベガオリジナルのぬいぐるみチャーム。


ハート型のバッグを持ったはなまるおばけの笑顔が可愛いデザイン。


■はなまるおばけコレクション　折財布


\16,280‐





まざまな表情のはなまるおばけが型押しでデザインされている折財布。


優しいピンクとアイボリーの配色が可愛く、サマンサベガのロゴプレートがキラッと光り


高級感のあるデザイン。







背面には、はなまるのデザインをプリント。またお財布を開くと、はなまるおばけのアートがプリントされており


中まで可愛いデザイン。



■はなまるおばけコレクション　バッグチャーム　


はなまるチャーム・雨の日チャーム　\5,500‐


音符チャーム　\4,400‐




はなまるチャーム・雨の日チャーム・音符チャームの3種類が登場。


はなまるチャームは、ふにゃっととろけたような表情がたまらないアートを使用し、チェーン部分の


はなまると鉛筆のメタルパーツがアクセントに。


雨の日チャームは、傘を持ったはなまるおばけを金具に起こしたデザインで


チェーン部分のしずく型のクリスタルがキラッと光り、目を引くアイテム。





はなまるチャームと雨の日チャームは、バッグのフロントにつけられるような仕様に。



音符チャームは、チェーン部分を外してファスナーチャームとしても使える２way型。


踊っているようなはなまるおばけと、高級感のある音符の金具プレートがポイント。



■会社概要


商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


代表取締役社長：古屋 幸二


設立：1994年3月10日


事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売


URL：https://www.samantha.co.jp/company