新宿駅前 バスタ新宿前歩道にて「SHINJUKU MIX STREET 2025」10月31日～11月1日開催！
小田急電鉄株式会社、京王電鉄株式会社、西武鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社、東日本旅客鉄道株式会社が共同して、2025年10月31日（金）、11月1日（土）に、甲州街道（バスタ新宿前）歩道にて、公共空間等を活用した賑わいの創出を目指す「SHINJUKU MIX STREET 2025」を開催します。
当日は、新宿エリアに拠点をもつ企業によるワークショップをはじめ、昨年ご好評をいただいたハンドメイドマーケットやバス物流で運んできた地方の地産品販売等、公共空間にて普段とは異なる楽しい賑やかな時間が生まれます！
本イベントは、鉄道5社が共同で甲州街道の歩道という公共空間を活用し、交流・連携・挑戦をテーマとする「新宿グランドターミナル」の賑わいや将来像を先駆けて体感していただくための取り組みです。
「SHINJUKU MIX STREET 2025」の詳細は以下のとおりです。
１ 開催日時
2025年10月31日（金）、11月1日（土） 11時00分～20時00分
※イベントの内容は天候等により予告なく、場所等の変更・中止とする場合がございます。
２ 開催場所
甲州街道（バスタ新宿前）歩道（JR新宿駅 甲州街道改札外）
３ 参加費
無料
４ 内容
（１） 新宿からつながる、循環と染めのかたち
（出展：株式会社良品計画、一般社団法人 染の里 おちあい）
無印良品のReMUJI の取り組みと、染の里おちあいによる染の体験を融合し、循環と地域文化の魅力を発信。新宿から広がる循環とものづくりを紹介します。
（２） ローリングストックを活用した防災備蓄
（出展：大塚製薬株式会社）
常に一定の食品が備蓄されている状態を保つ「ローリングストック」について、大塚製薬の製品を活用したクイズ等を通して紹介します。
※17時30分までの出展となります。
※時間は前後する可能性がございます。
（３） Hale(ハレ) Market(マーケット)
（出展：株式会社HALE）
クリエイターがひとつひとつ丁寧に制作した作品を直接見て触れて楽しむことができる「Hale Market（ハレマーケット）」を開催！ アクセサリーや雑貨など、様々なハンドメイド作品をお楽しみ下さい！
（４） 高速バスで届いた！ガラポン抽選会やご当地商品販売会
（出展：ジェイアールバス関東株式会社）
高速バスで届いたご当地商品の販売会や抽選で豪華賞品が当たるガラポン抽選会を実施します。高速バスで届いたご当地の味と豪華賞品があなたを待っています！
【出展予定自治体】
長野県小諸市、軽井沢町、御代田町
※18時00分までの出展となります。
※時間は前後する可能性がございます。
※景品や販売商品には数に限りがございますのでご注意ください。
５ 開催目的
交流・連携・挑戦をテーマとする「新宿グランドターミナル」の実現に向けて、公共空間等を活用した賑わいの創出を行い、新宿の将来像を先駆けて体験していただくことを目的に実施します。
６ 主催等
主催：小田急電鉄株式会社、京王電鉄株式会社、西武鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社、東日本旅客鉄道株式会社
後援：東京都、新宿区、渋谷区
＜参考＞
「新宿グランドターミナル」について
2018年３月に東京都・新宿区から公表された「新宿の拠点再整備方針～新宿グランドターミナルの一体的な再編～」に基づき、駅・駅前広場・駅ビルを一体的に再編し、駅とまち、まちとまちを繋げ、新宿全体を活性化させる次世代ターミナルである「新宿グランドターミナル」の実現を目指しています。
「新宿の拠点再整備方針～新宿グランドターミナルの一体的な再編～」(東京都・新宿区)
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seibihosin/shinjuku.html
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄株式会社 広報部 TEL.042-337-3106