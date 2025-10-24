こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
西京銀行とＡＴＭ全台の共同設置検討に関する基本合意を締結、および「＋Connect」（プラスコネクト）サービス導入決定
～地域金融のDXを支援、ＡＴＭを新たな窓口へ～
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）と株式会社西京銀行（本社：山口県周南市、取締役頭取：松岡 健）は、西京銀行の店舗内外すべてのＡＴＭにおいてセブン銀行との共同設置に関する基本合意書を締結しました。また、セブン銀行ＡＴＭを活用したサービス「＋Connect」（プラスコネクト）の「ＡＴＭお知らせ」と「ＡＴＭ窓口」サービスを、2026年4月20日(月)(予定)より提供開始いたします。
西京銀行は、山口県を中心に地域密着型の金融サービスに特化し、地元企業や個人のお客さまに寄り添った支援を行っています。2024年には、山口県内全店舗において「地域に開かれた、オープンで居心地の良い店舗」をコンセプトとした、カウンターレスの「コンサル店舗」に全面リニューアルするなど、より質の高いサービスの提供を目指しています。今後は、2028年度以降を目途に店舗内外すべてのＡＴＭにおいてセブン銀行との共同設置の検討を行います。同時に、地域のお客さまの多様化するニーズに迅速にお応えするため、「＋Connect」（プラスコネクト）も導入いただきます。これにより、地域に根ざした金融サービスのさらなる利便性向上と、非対面チャネルの強化を推進する西京銀行の戦略を支援します。
「＋Connect」（プラスコネクト）とは、あらゆる手続き・認証をセブン銀行ＡＴＭで実現するサービスの総称です。その中に、お客さまがＡＴＭで取引きを行う際に、お客さまにお知らせしたい情報をＡＴＭ画面に表示し、回答を収集する「ＡＴＭお知らせ」サービスと、これまで対面で行う必要のあった各種手続きを、原則24時間365日行うことができる「ＡＴＭ窓口」サービスがあります。
具体的には、「ＡＴＭ窓口」の導入により、全国に約28,000台設置されているセブン銀行ＡＴＭが西京銀行の窓口となり、銀行口座の開設や各種届出情報の変更、在留期限の更新が可能となります。
また、「ＡＴＭお知らせ」を継続的顧客管理における情報確認やカードローンに関するご案内等に活用いただきます。これにより、西京銀行口座をお持ちのお客さまは、表示した情報に更新がある場合、「ＡＴＭ窓口」を利用して、その変更手続きをワンストップで受付することができます。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
３．サービス提供開始時期
2026年4月20日（月）（予定)
◆「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細については、こちらをご覧ください。
◆セブン銀行ＡＴＭの特長については、こちらをご覧ください。
以 上
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
セブン銀行ＡＴＭの特長
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html