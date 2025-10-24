J:COM STREAMで『映画 すみっコぐらし』シリーズ過去作全3作品を見放題配信中！10/31（金）公開最新作『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』と合わせて楽しもう！

JCOM株式会社（左から）『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』(C)2019日本すみっコぐらし協会映画部 ／ 『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』(C)2021 日本すみっコぐらし協会映画部 ／ 『映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ』(C)2023 日本すみっコぐらし協会映画部

J:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」では、『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』（2019年公開）のほか、『映画 すみっコぐらし』シリーズ過去作全3作品を見放題で配信中です。





2012年にサンエックス株式会社から誕生した「すみっコぐらし」。さむがりの“しろくま”や、自信がない“ぺんぎん？”、食べ残し(?!)の“とんかつ”、はずかしがりやの“ねこ”、正体をかくしている“とかげ”など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な“すみっコ”たちの丸っこいフォルムに癒されるファンが続出。子どもだけでなく、大人の心をもつかみ、多くの人々に愛されるキャラクターとなっています。「映画 すみっコぐらし」は、2019年に第1弾『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』が公開。“大人も泣ける”と話題になり、動員数100万人の大ヒットを記録しました。2021年公開の第2弾『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』、2023年公開の第3弾『映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ』に続き、このたび待望の第4弾『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』が10月31日（金）より全国公開されます。ナレーションを務める井ノ原快彦さんと本上まなみさんが、すみっコたちを温かく見守ります。最新作と合わせ、歴代の感動作を、ぜひJ:COM STREAMでお楽しみください。

▶J:COM STREAM視聴ページ

https://linkvod.myjcom.jp/collection/1729683(https://linkvod.myjcom.jp/collection/1729683?type=series&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_251024_sumikko_detail)





▶エンタメをもっと楽しむWebマガジン「J:magazine!」では、

『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』（10月31日（金）全国公開）でナレーションを担当する井ノ原快彦さん、本上まなみさんの独占インタビューを公開中！

https://jmagazine.myjcom.jp/category/anime/post000806/(https://jmagazine.myjcom.jp/category/anime/post000806/?utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_202510_anime-post000806)

【『映画 すみっコぐらし』 配信ラインアップ】

●映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ（2019年公開）

▶作品ページ：https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00158850?type=group(https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00158850?type=group&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_251024_sumikko_detail)

(C)2019日本すみっコぐらし協会映画部

ある日すみっコたちは、お気に入りのおみせ「喫茶すみっコ」の地下室で、古くなった一冊のとびだす絵本をみつける。 絵本を眺めていると、突然しかけが動き出し、絵本に吸い込まれてしまうすみっコたち。 絵本の世界で出会ったのは、どこからきたのか、自分がだれなのかもわからない、ひとりぼっちのひよこ…？「このコのおうちをさがそう！」新しいなかまのために、すみっコたちはひとはだ脱ぐことに。 絵本の世界をめぐる旅の、はじまりはじまり。

(C)2019日本すみっコぐらし協会映画部

●映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ（2021年公開）

▶作品ページ：https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00293438?type=group(https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00293438?type=group&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_251024_sumikko_detail)

(C)2021日本すみっコぐらし協会映画部

とある秋の日、キャンプに出かけて行ったすみっコたち。空を見上げると、いつもより大きく青く輝く月が。「5年に1度おとずれる、青い大満月の夜。魔法使いたちが町にやってきて、夢を叶えてくれる」伝説のとおり、すみっコたちの町に魔法使いの5人きょうだいが舞い下りてきた！公園、スーパーマーケット、森の中。次々と魔法がかけられ、キラキラに彩られた町はまるでパーティー会場のよう。やがて楽しい夜に終わりが近づき、月へ帰っていく魔法使いたち。そこにはなぜか…たぴおかの姿が!?すえっコの“ふぁいぶ”と間違えて連れていかれてしまって…？

●映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ（2023年公開）

▶作品ページ：https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00469596?type=group(https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00469596?type=group&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_251024_sumikko_detail)

(C)2023日本すみっコぐらし協会映画部

森のはずれにある古くなった工場で、“くま工場長”にさそわれ、おもちゃ作りをはじめたすみっコたち。みんながとくいなことを活かして、上手にぬいぐるみを完成させる。くま工場長にほめられてやる気まんまんになったすみっコたちは、おそろいの制服やおいしいごはん、すみこみの部屋を用意してもらい、次から次へとおもちゃを作る日々に。そんな中、すみっコたちの町に出荷されていったおもちゃが、あちこちで動きはじめる。この工場には、なんだか“ふしぎ”なところがあって…？

【最新映画情報】

『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』

(C)2025 日本すみっコぐらし協会映画部

10月31日（金）全国ロードショー

ナレーション：井ノ原快彦 本上まなみ

主題歌：木村カエラ「君の傘」（ELA／Victor Entertainment）

原作：サンエックス アニメーション制作：ファンワークス

配給：アスミック・エース

【映画すみっコぐらし公式サイト】 https://sumikkogurashi-movie.com

【映画すみっコぐらし公式X】 https://x.com/sumikko_movie

【映画すみっコぐらし公式Instagram】 https://www.instagram.com/sumikko_movie

＜J:COM STREAM について＞

「J:COM STREAM」は、J:COMが提供する動画配信サービスです。人気のアニメや国内外の映画やドラマ、さらにTELASA・Paramount＋作品など、多彩なコンテンツを提供しています。

▶J:COM STREAMの詳細・お申込みはこちら

https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/stream/(https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/stream/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_streamlp&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)



「J:COM TV シン・スタンダード」なら、「J:COM STREAM」とライブ放送も充実の専門チャンネルがセットで楽しめます。

▶J:COM TV シン・スタンダードの詳細はこちら

https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/(https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_startetv&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)