★商品情報★11月7日(金)～北千住マルイ7階イベントスペースで行われる『装甲騎兵ボトムズ総合模型演習2025』に墓場の画廊からも新作グッズをリリース！

11月7日(金)より北千住マルイ7階イベントスペース(https://www.0101.co.jp/084/)にて行われるボトムズのジオラマ展「装甲騎兵ボトムズ総合模型演習2025」 に墓場の画廊からも新作グッズをリリースします。

アニメ用の設定資料を元に凄腕モデラーたちがボトムズの世界観をより忠実に再現したハイクオリティなジオラマをこのイベントの為に作成いたします。

設定資料とともに再現されたジオラマと墓場の画廊の商品をお楽しみください。

装甲騎兵ボトムズ総合模型演習2025

期間 2025年11月7日(金)～12月7日(日)

場所 北千住マルイ７F イベントスペース

ジオラマーアーティスト

fukahire

MUKO

URAI

WildRiver荒川直人

おくのや

ひらりん

ぼと吉ガレージ

学屋

情景師アラーキー

瀬川たかし

只野☆慶

野本憲一

チケット情報

【日時指定入場券】

［対象会期：11月7日（金）～11月9日（日）］

・販売期間：8月1日（金）10:00～11月6日（木）23:59

・料金

大人：1,800円（税込）

【前売入場券】

［対象会期：11月10日（月）～12月7日（日）］

・販売期間：8月1日（金）10:00～11月6日（木）23:59

・料金

大人：1,800円（税込）

【一般入場券】

［対象会期：11月10日（月）～12月7日（日）］

・販売期間：11月10日（月）00:00～12月7日（日）17:00

・料金

大人：2,100円（税込）

【限定グッズ引換券】※数量限定

・販売期間：8月1日（金）10:00～12月7日（日）17:00

・料金：2,200円(税込)

・限定グッズ：チョイプラスコープドッグ リーマン機（レジンカラー）

プレイガイド イープラス

https://eplus.jp/votoms2025.kitasenju/

【装甲騎兵ボトムズ総合模型演習2025 in 北千住マルイ】

期間 2025年11月7日(金)～12月7日(日)

時間 10:00～19:00

会場 北千住マルイ 7階 イベントスペース

所在地 東京都足立区千住3丁目92 ミルディスI 番館

入場料 【前売】1,800円（税込） 【当日】2,100円（税込）

(C)SUNRISE