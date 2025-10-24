TVアニメ「光が死んだ夏」展「ちびキャラ」・ドット絵「ぷちびっと」＆展覧会オリジナルグッズラインナッ＆コラボメニューなどの最新情報公開！
「ちびキャラ」・ドット絵「ぷちびっと」お披露目！
TVアニメ「光が死んだ夏」展の特別描き起こしの「ちびキャラ」・ドット絵「ぷちびっと」お披露目。
こちらのイラストを使用した展覧会オリジナルグッズも販売致します。
展覧会オリジナルグッズラインナップ初公開！
展覧会オリジナルグッズラインナップが初公開 。
本展覧会のために描き下ろされたイラストを使ったグッズが盛りだくさんです。
物販5,000円（税込）以上ご購入の方にショッパープレゼント！
■購入特典内容
ショッパー
サイズ：約W450×H380×マチ120mm
素材：紙、アクリル平紐
※レシートの合算および会計の分割は対象外となります。
※画像はイメージです。実際の特典と異なる場合がございます。
※おひとり様 1 会計までのお渡しとなります。
※なくなり次第、配布終了となります。
※不良品の対応は当日のみ可能です。
＜お支払方法＞
●クレジットカード
JCB・VISA・Master Card・MUFG・American Express・セゾン・オリコ・ダイナースクラブ・ディスカバー・銀聯
●電子マネー
Suicaなどの交通系ICカード・iD・QUICPay
●バーコード決済
PayPay・d払い・楽天ぺイ・au PAY・メルペイ・Alipay・WeChat Pay
がご利用いただけます。
【注意事項】
※販売商品は会期中に、品切れまたは完売する場合があります。
※商品は発売延期・中止になる場合があります。
※売切れ次第終了となります。なお、商品の売り切れによるチケットの払い戻しはいたしません。
※内容などは諸般の事情により予告なく変更・中止する場合がございます。
※初期不良を除き、商品の返品・交換はお受けできませんので予めご了承ください。
※不良交換の場合、購入時のレシートが必要となります。レシートがない場合、交換対応いたしかねますので予めご了承ください。
※購入商品と会計内容は必ずその場で確認をお願いいたします。その場を離れた後の釣銭など会計間違い、商品返品交換、追加購入は対応致しかねますのであらかじめご了承ください。
※混雑状況により、物販への入場を制限または整理券の配布をさせて頂く場合がございます。
※他の方のご迷惑になりますので、会場内外、公道および近隣施設でのトレーディングは固くお断り申し上げます。
※ランダム商品は絵柄をお選びいただいて購入することはできません。また商品の特性上、複数ご購入いただいても同じ絵柄の場合がございます。
※会期中、臨時に購入制限等を変更させて頂く場合がございますのでご了承下さい。
※物販のご利用には、展覧会への入場が必要です。
※展覧会ご入場前の物販利用はできません。展覧会をご覧いただいた後にご利用ください。（展示・物販共に再入場はできません。）
※ご入場1回につきお会計は1回のみとなります。
※待機列への割り込みは禁止です。同行者が先に並んでいても、必ず最後尾に並んでください。また、待機列から抜けられた場合、お戻りになられた際は同じ場所でなく、最後尾からお並びいただきます。
※物販コーナーでは、購入商品の宅配サービスの受付は行っておりません。
※品切れしている商品の予約受付、取り置き、後日配送は対応しておりません。
※物販コーナーの写真撮影、動画撮影、ライブ配信及び通信・通話等の行為は禁止となります。
※会場内でのお客様同士のトラブルや事故、盗難に関しては一切の責任を負いません。
※物販コーナーではスタッフの指示に従ってください。従っていただけない場合はご入場、また物販コーナーのご利用をご遠慮いただく場合がございます。
※商品は後日別会場での販売や、通販等での販売する場合がございます。
※転売目的での購入は禁止しております。転売行為、または転売目的と主催者が判断した場合は、当日であってもご購入・ご入場をお断りし、ご退場いただく場合がございます。また、オークションサイトやフリマアプリ等での転売が確認された場合、今後の当イベントならびに関連イベントへのご入場をお断りする場合がございます。
※各商品には購入個数制限があります。ランダム商品はデザイン数×１となります。そのほかの商品は、お一人様1アイテムにつき原則3個までご購入いただけます。
※BOX商品に関してはおひとり様につき1個となります。
※会場受注商品は、上限数はございません。転売目的での購入は禁止しております。
※購入個数制限（上限数）を超えて、多数の商品を買い物カゴに入れないでください。（大量の商品を確保し、他のお客様へ受け渡す行為は禁止です。）
※買い物カゴは常に手に持ってお買い物ください。（会計前の商品や、商品の入った買い物カゴを床に置く行為は禁止です。）
※在庫に関するお問い合わせ(現在の在庫数や入荷予定等)にはお答えできません。
※開催中の在庫状況については展覧会公式Xをご確認ください。
※商品の販売開始・終了時間は当日の状況により予告なく変更または中止となる場合があります。
※電子マネーは決済後の売上取消・返品ができません。あらかじめご注意ください。
※交通系ICカード等のチャージは会場内で行えません。事前に残高をご確認ください。
※クレジットカード・電子マネー・QRコード決済は、会場内の通信状況・設備・天候などの影響によりご利用いただけない場合があります。
コラボメニュー情報をお届け！
サンシャイン60展望台 てんぼうパーク内にある「てんぼうパークCAFE」にてコラボメニューを販売します。よしき・ヒカル・田中をイメージしたコラボドリンクや作中にでてきたフードなどが登場！
さらに、購入特典としてコラボメニューのご注文1品につきオリジナルコースター6種からランダムで1枚をプレゼント！（無くなり次第終了）
【注意事項】
※てんぼうパークCAFEは展覧会退場後にご利用が可能です。
※展望台のみご利用のお客様もコラボメニューのご注文が可能です。
※コラボメニューは1会計につき4品までご注文が可能です。
※コラボメニュー及びオリジナルコースターは、販売・配布状況により予告なしに販売停止・配布を終了する場合がございます。予めご了承ください。
※展望台退館後、再入場及びてんぼうパークCAFEのご利用はできません。
開催概要
■会期
2025年11月14日（金）～2025年12月７日（日）
■会場
池袋・サンシャイン60展望台 てんぼうパーク内イベントスペース
◇住所：
〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ サンシャイン60ビル・60階
電車：
・池袋駅（35番出口）から徒歩約8分
・東池袋駅（東京メトロ有楽町線）から徒歩約3分
・東池袋四丁目停留場（都電荒川線）から徒歩約4分
自動車：
・首都高速5号線 東池袋出口から直結
都バス：
・池袋サンシャインシティ停留所下車（文化会館ビル1F／バスターミナル内）
■開催時間
11:00～20:00（最終入場19:30）
■イベント問合わせ先
KADOKAWAイベントサポート
https://kdq.jp/kdevent
※必ずイベント名をご明記ください
※返信までにお時間をいただく場合があります
※サポートは日本国内に限ります
■公式サイト
https://hikanatsu-expo.com
■公式Xアカウント
@hikanatsu_expo
■主催
TVアニメ「光が死んだ夏」展実行委員会
注意事項
■イベントに関して
・撮影が禁止されている場所での撮影・録音・録画はご遠慮ください。
・混雑の際は予告なく、開催時間などを変更させていただく場合がございます。
・展示品には触れないでください。
・イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます。
・以下の場合にはお早目にお近くのスタッフまでお申し出ください。
○気分が悪くなったり、怪我をしてしまった場合
○落とし物を拾った場合、または落とし物をしてしまった場合
○迷子になったり、迷子を見つけた場合（会場内でのお呼び出しはできません）
・危険ですので会場内外は走らないでください。
・通路などの共有スペースでの座り込みなど、他のお客様のご迷惑になるような行為はご遠慮ください。
・会場内は禁煙です。
・ペットを連れてのご入場はできません(盲導犬、介助犬は除く) 。
・会場に更衣室、クローク等のご用意はございません。
・危険物の持ち込みは、ご遠慮ください。
・会場内での飲食はご遠慮ください。
作品情報
＜公式情報＞
TVアニメ『光が死んだ夏』公式サイト https://hikanatsu-anime.com/
TVアニメ『光が死んだ夏』公式X @hikanatsu_anime
TVアニメ『光が死んだ夏』公式TikTok @hikanatsu_anime
権利表記 (C)モクモクれん／KADOKAWA・「光が死んだ夏」製作委員会