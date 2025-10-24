「ABEMA」にて『ラリージャパンチャンネル』特別開設が決定～久屋大通公園に「ABEMA特設ブース」登場、人気声優・芹澤優がスタジオ初登場～

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年11月6日（木）～11月9日（日）に開催される「FIA世界ラリー選手権（WRC） フォーラムエイト・ラリージャパン2025」にあわせ、2025年11月3日（月）～11月9日（日）の7日間限定の特別編成『ラリージャパンチャンネル』を開設することが決定しました。

この『ラリージャパンチャンネル』では、スペシャルステージの無料生中継に加え、ラリーの基礎知識や観戦の注目ポイントを紹介する特別番組を多数配信予定。ラリーファンはもちろん、初めてラリーを観る視聴者でも楽しめる“ラリー尽くし”の1週間をお届けします。

無料生中継では、現地映像に加えて、実況・解説・スタジオゲストによる多面的な演出でラリーの魅力を深掘り。スタジオには「ABEMAラリージャパン応援隊長」の長田庄平（チョコレートプラネット）、「ABEMAモータースポーツアンバサダー」のマギーをはじめ、平昌オリンピック スピードスケート金メダリストの高木菜那、野尻智紀（レーシングドライバー）、芹澤優（声優）、沢口愛華（タレント・グラビアアイドル）ら豪華ゲストが出演し、大会を盛り上げます。

さらに、期間中は愛知県名古屋市・久屋大通公園に「ABEMA特設ブース」を設置。長田庄平やマギーが登場し、現地からラリージャパンの魅力を発信していきます。また、Hisaya-odori Park（久屋大通公園）内では、2025年11月8日（土）・9日（日）の2日間にわたり、ABEMAラリージャパン応援隊長・長田庄平によるトークショーの開催が決定しました。本イベントの詳細につきましては、決定次第ABEMAモータースポーツ公式Xにてご案内いたします。

ABEMAモータースポーツ公式X：https://x.com/ABEMA_motor

「ABEMA」では、ラリージャパンチャンネルの特別編成をはじめ、現地ブース展開やゲスト出演などを通じて、ラリージャパンの魅力をさまざまな角度から発信してまいります。大会の興奮とスピード感、そして日本でしか味わえない特別な観戦体験を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

■ABEMA 『ラリージャパンチャンネル』 概要

配信期間：2025年11月3日（月）～11月9日（日）

シリーズページ：https://abema.tv/video/title/16-90

公式LP：https://abema.tv/lp/rallyjapan-onair

PR映像：https://abema.tv/video/episode/16-90_s130_p900

■ABEMA特設ブース 概要

場所：Hisaya-odori Park（久屋大通公園）

期間：2025年11月6日（木）～11月9日（日）

■ABEMA『FIA世界ラリー選手権（WRC） フォーラムエイト・ラリージャパン2025』 放送概要

番組名：鞍ケ池公園シェイクダウン

放送日時：11月6日（木）8:45～10:30

放送URL：https://abema.tv/channels/rally-japan/slots/984KBDjJ8GwU6K

出演

実況：菱沼洲斗

解説：竹岡圭

スタジオゲスト：沢口愛華

番組名：鞍ケ池公園SSS1

放送日時：11月6日（木）15:15～19:00

放送URL：https://abema.tv/channels/rally-japan/slots/CVRvwVqGJwLWUP

出演

実況：菱沼洲斗

解説：竹岡圭

スタジオゲスト：マギー(ABEMAモータースポーツアンバサダー)

現地レポーター：花田虎上

番組名：笠置山SS10

放送日時：11月8日（土）9:30～11:45

放送URL：https://abema.tv/channels/rally-japan/slots/984K9zZ4YBTqsV

出演：

実況：布施宏倖(テレビ朝日アナウンサー)

解説：竹岡圭

スタジオゲスト：高木菜那

現地レポーター：沢口愛華

番組名：笠置山SS11

放送日時：11月8日（土）11:45～15:30

放送URL：https://abema.tv/channels/rally-japan/slots/984K9gwEcNChFD

出演：

実況：布施宏倖（テレビ朝日アナウンサー）

解説：山本シンヤ

スタジオゲスト：長田庄平（ABEMAラリージャパン応援隊長／チョコレートプラネット）、芹澤優

現地レポーター：沢口愛華

番組名：三河湖 SS16

放送日時：11月9日（日）9:00～12:30

放送URL：https://abema.tv/channels/rally-japan/slots/CVRvwoJCXjsWsh

出演：

実況：布施宏倖（テレビ朝日アナウンサー）

解説：山本シンヤ

現地レポーター：沢口愛華

番組名：三河湖 SS20（パワーステージ）

放送日時：11月9日（日）13:30～17:15

放送URL：https://abema.tv/channels/rally-japan/slots/984KAuHdExaUVd

出演：

実況：布施宏倖（テレビ朝日アナウンサー）

解説：山本シンヤ

スタジオゲスト：長田庄平（ABEMAラリージャパン応援隊長／チョコレートプラネット）、野尻智紀（レーシングドライバー）

現地レポーター：マギー（ABEMAモータースポーツアンバサダー）

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■「世界ラリー選手権（WRC）」、「FIA世界ラリー選手権 フォーラムエイト・ラリージャパン2025」について

FIA（国際自動車連盟）主催の「世界ラリー選手権（WRC）」は、1973年に創設されて以来、50年以上の歴史を持つ世界最高峰の自動車競技シリーズです。

舗装路（ターマック）・未舗装路（グラベル）・雪道（スノー）など多様な路面を舞台に、ドライバーとコ・ドライバーが1台ずつ区間タイムを競うスプリント形式のレースで、そのスピード・技術・戦略が魅力です。

2025年大会は、4年連続で愛知・岐阜エリアで開催。今大会では「体感するラリー」をコンセプトに、豊田市街地を駆け抜ける「豊田市スーパースペシャルステージ（SSS）」や、四季桜で知られる小原地区の新ステージなど、計11か所・20本のスペシャルステージ（SS）を実施。初日の「鞍ケ池公園SSS」から最終日の「三河湖パワーステージ」まで、全SSの積算タイムで勝敗が決定します。

