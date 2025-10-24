その場で作成・当日お持ち帰りで、その日の夜から理想の眠りを実現「オーダーまくらの店 PILLOW STAND 御影クラッセ店」10月24日（金）にオープン！

西川株式会社

西川株式会社（本社：東京都中央区日本橋 代表取締役：菅野達志、以下nishikawa）は、10月24日(金)に「オーダーまくらの店 PILLOW STAND（ピロースタンド） 御影クラッセ店」をオープンします。

ピロースタンドURL https://pillowstand.com/

「ピロースタンド」は、忙しい現代人のためのオーダーまくら専門店です。御影クラッセ店では、最新の睡眠科学に基づいた、ミリ単位での調整が可能な「nishikawaのオーダーまくら」をはじめ、多くのアスリートも愛用する［エアー］シリーズのマットレス、骨盤サポートクッション「Keeps」などもご提案し、トータルでの快適な環境を提供します。

ピロースタンドで取り扱う「nishikawaのオーダーまくら」は、眠りのプロフェッショナルである専門スタッフがカウンセリング・計測し、一人ひとりの頭や首の形、寝姿勢に合わせた最適なまくらを提案します。オリジナル測定器で測定、高さやフィット感を細かく調整し、その場でオーダーメイドまくらを作成、当日お持ち帰りいただけます。購入後も、高さ調整などの定期的なメンテナンスに対応し、長く快適に使用できるサポートを行います。

近年、「質の高い睡眠」が健康や生産性向上の鍵として注目されています。特に、個々の体型や寝姿勢に合わせた睡眠環境のカスタマイズへのニーズが高まっています。nishikawaは、「日本睡眠科学研究所」の知見やエビデンスに基づき、最適な睡眠ソリューションを提供します。

睡眠の質を向上させたい、首や肩の悩みを抱えている、自分に合うまくらがなかなか見つからない方は、ぜひ「オーダーまくらの店 PILLOW STAND 御影クラッセ店」にお越しください。

新店舗「オーダーまくらの店 PILLOW STAND 御影クラッセ店」概要

■オープン日： 2025年10月24日（金）

■場 所： 〒658-0054 兵庫県神戸市東灘区御影中町3-2-1 御影クラッセ 3階

■営業時間 ： 10：00～21：00

■店舗面積 ： 12坪

■店舗サイト ： https://www.nishikawa1566.com/shops/hyogo/200199/

［主な取り扱いブランド / サービス］

◎ nishikawaのオーダーまくら

3層構造からなり、最大14カ所の高さ調整ポイントを設け、お客様一人ひとりに合わせてフィッティングを行ってきめ細かく高さ調節します。まくらの素材は全9種類から、お好みの感触が選べます。また、長く快適にご使用いただくために、ご購入後に高さを無料調整いたします（無料期間は商品によって異なります）。

【オーダーまくら サイト】 https://www.nishikawa1566.com/contents/ordermade_pillow/

【nishikawaのオーダーまくら作成フロー】

・コンサルティング

カウンセリングを行います。睡眠や、いまお使いのまくらや寝具の悩みのほか、睡眠環境などお聞かせください。

・測る

オリジナル測定器「プレスシェイパー」で、後頭部や首の高さなど細かく計測。枕のポイントをチェックします。

・素材選び

まくらの中身の素材を多数ご用意しています。やわらかめからかためまで、お好きな素材をお選びください。

・試す

まくらの高さや選んだ素材で、実際に試し寝をし、高さ調節シートを用いて微調整していきます。

・整える/完成

計測やお試しの結果をもとに、最大14か所のポイントで高さ調節をしていきます。当日中にお持ち帰りいただけます。

◎ コンディショニング・マットレス［エアー］

［エアー］は、多くのトップアスリートも愛用する、最新の睡眠科学を取り入れた寝具ブランド。より良いパフォーマンスを発揮するために、睡眠時の体圧分散、寝姿勢保持の機能を高めることで、快適な眠りへ導きます。

【［エアー］ブランドサイト】 https://www.airsleep.jp/

◎ Keeps クッション

まくらの開発で培った圧力バランスの独自理論「三点支持理論」を応用し、骨ポジションを安定させ、坐骨・仙骨・大腿部の3点で姿勢と圧力バランスを整える、「Triangle Support System(R)」を設計に採用。独自の立体構造で仙骨と坐骨をやさしくホールドし、骨盤の立った理想の座姿勢が崩れにくく、長時間でも自然に理想の姿勢をキープします。

【Kepps ブランドサイト】 https://www.nishikawa1566.com/contents/keeps/(https://www.nishikawa1566.com/contents/keeps/)