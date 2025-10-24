共感を起点に働きがいのある組織づくりを支援する株式会社チッピー、「住友不動産ベンチャーサミット 2025」に出展

株式会社チッピー

「こころとこころをつなぎ、世界を思いやりで満たす」をパーパスに掲げ、ウェルビーイング経営の実現を支援する株式会社チッピー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎令二郎）は、2025年10月29日（水）に東京・新宿住友ビル三角広場で開催される「住友不動産ベンチャーサミット 2025」に出展いたします。

■出展の背景

株式会社チッピーは、「一人ひとりが生きやすい世の中を実現したい」という想いのもと、2023年6月に創業しました。デジタル化が進み、利便性や効率化が重視される現在では、人との関係性の希薄化や、自分の存在価値を実感しにくいといった社会課題が顕在化しています。チッピーはそうした課題に対し、人とのつながりを生み出し、一人ひとりが自分の役割や存在が誰かの役に立っていると感じられるサービスを提供し、ウェルビーイングな組織づくりを支援してまいりました。



2024年1月のサービスリリースから現在までに導入企業は100社を突破。飲食・ホテル・教育・医療など幅広い業界で、200を超える施設・組織で利用が進んでいます。導入先では、従業員の働きがいやモチベーションの向上、顧客との関係性の深化、さらには売上への貢献といった成果が生まれています。



今回の出展では、チッピーが支援する「共感を起点に働きがいのある職場づくり」の取り組みを紹介します。従業員のエンゲージメントやモチベーション、現場のパフォーマンスを向上させた企業の実例を交えてご紹介します。

■住友不動産ベンチャーサミットについて

住友不動産が主催する本イベントは、スタートアップ企業を中心に、大企業や金融機関などが一堂に会し、ビジネスマッチングや事業共創の機会を創出する、日本最大級のベンチャー交流イベントです。当日は、スタートアップ企業によるピッチコンテストをはじめ、参加企業同士の商談や交流を促進するマッチング企画、トークセッションなど、多彩なプログラムが予定されています。

【イベント概要】

・名称：住友不動産ベンチャーサミット2025

・日時： 2025年10月29日（水） 9:30～20:00（受付開始 9:30）

・会場： 新宿住友ビル三角広場（東京都新宿区）

・対象者： スタートアップ、VC、企業の新規事業部門、自治体、研究機関など

・主催： 住友不動産

・公式サイト： https://office-b.sumitomo-rd.co.jp/venturesummit/2025.html(https://office-b.sumitomo-rd.co.jp/venturesummit/2025.html)

■会社概要

代表者：代表取締役 山崎令二郎

所在地：東京都渋谷区桜丘町4-17

設立日：2023年6月

資本金：1億円

事業内容：ウェルビーイングな組織づくりを支援するサービス

ＵＲＬ：https://about.chipee.jp





プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社チッピー 広報担当

hello@chipee.jp