「hiritu(ヒリツ)」のミニチュアボトルが登場！ボトルのグラデーションや透明感を忠実に再現！全6種類で販売決定

株式会社magicnumber

株式会社magicnumber(本社：東京都港区)は株式会社ブシロードクリエイティブ(本社：東京都中野区)が展開するカプセルトイ事業と初のコラボレーションを実施いたします。

magicnumberが展開するバランスケアブランド「hiritu(ヒリツ)」のシャンプー＆トリートメントのボトルがミニチュアになったカプセルトイ(1回400円、全6種)を、2025年10月下旬から順次全国のカプセルトイ専門店、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたカプセルトイ自販機シリーズにて発売いたします。

商品概要

hirituの「スムース」・「モイスト」・「オーロラ」シリーズのシャンプー・トリートメント6種をご用意。ボトルにはボールチェーンが付いており、バッグやポーチなどお好きなところにつけてお楽しみいただけます。

商品詳細

・商品名 ：「ヒリツ ミニチュアキーホルダー」

・発売日 ：2025年10月下旬

・税込価格 ：1回400円

・対象年齢 ：15歳以上

・種類数 ：全6種

１.ヒリツ バランスリペアシャンプー スムース

２.ヒリツ バランスリペアヘアトリートメント スムース

３.ヒリツ バランスリペアシャンプー モイスト

４.ヒリツ バランスリペアヘアトリートメント モイスト

５.ヒリツ バランスリペアシャンプー オーロラ

６.ヒリツ バランスリペアヘアトリートメント オーロラ

・商品サイズ：全高約50mm

・製品素材 ：本体：ABS ボールチェーン：金属

・主な販売先：全国のカプセルトイ専門店、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたカプセルトイ自販機シリーズ

・発売元 ：株式会社ブシロードクリエイティブ

・販売情報 ：https://capsule.bushiroad-creative.com/product/9533/

hiritu(ヒリツ)とは

「hiritu」は美しい髪内部の黄金比率※

【たんぱく質・水分・油分】に着目したバランスケアブランドです。

独自のバランスケア処方で美髪に整えてキープ。

扱いやすい素直な髪へと導きます。

===

※ 一般的に美しいといわれる毛髪内部の比率構成