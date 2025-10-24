「現役歌王　ALL STAR DREAM MATCH」／昼・夜両公演とも予定枚数を完売。全席販売終了！

ぴあ株式会社

来る 11月1日（土） に東京・丸の内「東京国際フォーラム ホールA」にて開催の「現役歌王 ALLSTAR DREAM MATCH」（ゲンエキカオウ オールスター ドリームマッチ）（昼公演14:00開演／夜公演18:30開演）は、両公演とも予定枚数を完売し、全席販売終了となりましたことをお知らせいたします。

現役歌王JAPAN製作委員会

本公演は、番組 「現役歌王 JAPAN」 にて選出された日本側トップボーカリストと、韓国側の最上位歌王たちが一堂に会し、歌で競演する「日韓歌王戦」の集大成ステージとして、放送およびライブ公演の双方で大きな話題を呼び、高い注目を集めてまいりました。

今回、一般販売分を含む全てのチケットが完売となり、現在、公式オンライン販売サイト 「チケットぴあ」 においても「予定枚数終了」と表示されております。

ー 主催である 「現役歌王 JAPAN 製作委員会」 から、以下のコメントが寄せられています。ー

「本公演は開催前にもかかわらず、予想を大きく上回るお申込みをいただき、チケットが早期に完売いたしました。ご期待くださっている皆さまにご満足いただけるよう、出演者およびスタッフ一同、最上のステージをお届けするため全力を尽くしてまいります。」

【チケットをご希望だった皆さまへ】

本公演は 昼・夜両公演とも全席完売 となっており、現時点において 当日券（当日現地販売）の予定はございません（状況により変更となる可能性はございますが、現時点では未定です）。

また、チケットの転売や不正取引にはくれぐれもご注意ください。

映像配信およびアーカイブ放送に関しては、決定次第、公式サイトおよびSNSを通じて改めてご案内いたします。

【公演概要】

現役歌王 ALLSTAR DREAM MATCH（ゲンエキカオウ オールスター ドリームマッチ）

■日 時： 2025年11月1日（土）

昼公演 開場13:00／開演14:00

夜公演 開場17:30／開演18:30

■会 場： 東京国際フォーラム ホールA（東京都千代田区丸の内3-5-1）

■ 出演者

● 昼公演：竹中雄大、Masaya、TAKUYA、Juni、SHU、木本慎之介、Shin（以上 日本）

／ キム・ジュンス、チェ・スホ（以上 韓国）

／ ゲスト：川合結人、海蔵亮太、矢田悠祐、二見颯一（以上 日本）

● 夜公演：竹中雄大、Masaya、TAKUYA、Juni、SHU、木本慎之介、Shin（以上 日本）

／ パク・ソジン、エノク、シン・スンテ（以上 韓国）

／ ゲスト：川合結人、海蔵亮太、矢田悠祐、二見颯一（以上 日本）

【最後のご案内】

チケットをご購入いただいたお客様、そして当日会場にお越しいただく皆さまに、心より御礼申し上げます。

出演者および全スタッフ一同、皆さまの記憶に残る最高のステージと感動の瞬間をお届けするべく、万全の準備を進めております。

引き続き、多大なるご期待とご声援を賜りますようお願い申し上げます。

【日本チケット購入者の皆さまへのご案内】

会場時間：昼公演 開場13:00 ╱ 夜公演 開場17:30

【韓国チケット購入者の皆さまへのご案内】

チケットブース運営時間：昼公演 12:00～14:00 ／ 夜公演 16:30～18:30

韓国でチケットをご購入いただいたお客様は、できる限り 昼公演は12:00以降、夜公演は16:30以降 にお越しくださいますようお願いいたします。

チケットブースは「ホールA」入口付近に設置される 韓国チケット受付窓口 にて対応いたします。

チケット購入画面および お名前が確認できるパスポート を必ずご持参ください。