＜StudyInネイティブ英会話×神戸市外大＞スペシャルトークイベント～あれ？語学って楽しい！～

神戸市公立大学法人

神戸市外国語大学（以下、神戸市外大）は、英語教育系SNSで総フォロワー数250万人を誇る、StudyInネイティブ英会話（株式会社ブルード）とのコラボレーションによるトークイベントを、2025年11月22日（土曜）に開催します。



本イベントでは、英語学習や海外留学に関する情報を日々発信するStudyInネイティブ英会話と、様々な国際交流経験を持つ神戸市外大の在学生が登壇し、「あれ？語学って楽しい！」をテーマに、それぞれの視点から語学の魅力をお伝えします。

海外留学や模擬国連などの国際的な活動や、外国語の習得方法、異文化交流が自身に与えた影響など、語学学習に関するリアルな体験談をお届けし、外国語を学ぶ面白さや、その学びを活かす方法について語ります。





「英語を使って何かしてみたい」「留学に興味はあるけど、不安がある」「外国語大学での学びを知りたい」など、語学の世界に一歩踏み出したいみなさまの背中を押すイベントです。外国語に興味がある方、神戸市外大に関心のある受験生・中高生・保護者の方々など、みなさまのご参加をお待ちしております！Studyinネイティブ英会話（左：清家、右：アンジー）

■ イベント概要

日時：

2025年11月22日（土曜）

14時30分～16時00分（約1時間30分）

テーマ：

あれ？語学って楽しい！

登壇者：

アンジー 氏（株式会社ブルード マーケティング部）

清家 氏（株式会社ブルード マーケティング部）

神戸市外大 在学生

会場：

神戸市外大（神戸市西区学園東町9丁目1）

対象：

どなたでもご参加いただけます（語学学習・国際交流に興味のある方歓迎）

参加費：

無料

主催：

神戸市外大

■ 参加方法（要事前申込・先着順）

イベントのご参加には事前の参加申込みが必要です。

お申込みはこちらから(https://bc.linesg.jp/linebc/liff_oc/liff_oc_open.aspx?scl_no=6726100&event_id=447c641b-a3cd-4922-b08c-15a5172a8140&access=pc)

≪注意事項≫

１組１申込をお願いします。保護者さまなどは、１申込につき2名まで同伴可能です。

※ご友人同士でご参加の場合は、必ずそれぞれでお申込ください。

■ イベントに関するお問い合わせ

神戸市外大 総務班（広報担当）

TEL:078-794-8106

e-mail:koho-core(at)office.kobe-cufs.ac.jp

※(at)を＠に置き換えてお問い合わせください。

■ 参考

StudyInネイティブ英会話： https://studyin.jp/