＜StudyInネイティブ英会話×神戸市外大＞スペシャルトークイベント～あれ？語学って楽しい！～
神戸市外国語大学（以下、神戸市外大）は、英語教育系SNSで総フォロワー数250万人を誇る、StudyInネイティブ英会話（株式会社ブルード）とのコラボレーションによるトークイベントを、2025年11月22日（土曜）に開催します。
本イベントでは、英語学習や海外留学に関する情報を日々発信するStudyInネイティブ英会話と、様々な国際交流経験を持つ神戸市外大の在学生が登壇し、「あれ？語学って楽しい！」をテーマに、それぞれの視点から語学の魅力をお伝えします。
海外留学や模擬国連などの国際的な活動や、外国語の習得方法、異文化交流が自身に与えた影響など、語学学習に関するリアルな体験談をお届けし、外国語を学ぶ面白さや、その学びを活かす方法について語ります。
Studyinネイティブ英会話（左：清家、右：アンジー）
■ イベント概要
日時：
2025年11月22日（土曜）
14時30分～16時00分（約1時間30分）
テーマ：
あれ？語学って楽しい！
登壇者：
アンジー 氏（株式会社ブルード マーケティング部）
清家 氏（株式会社ブルード マーケティング部）
神戸市外大 在学生
会場：
神戸市外大（神戸市西区学園東町9丁目1）
対象：
どなたでもご参加いただけます（語学学習・国際交流に興味のある方歓迎）
参加費：
無料
主催：
神戸市外大
■ 参加方法（要事前申込・先着順）
イベントのご参加には事前の参加申込みが必要です。
お申込みはこちらから(https://bc.linesg.jp/linebc/liff_oc/liff_oc_open.aspx?scl_no=6726100&event_id=447c641b-a3cd-4922-b08c-15a5172a8140&access=pc)
≪注意事項≫
１組１申込をお願いします。保護者さまなどは、１申込につき2名まで同伴可能です。
※ご友人同士でご参加の場合は、必ずそれぞれでお申込ください。
■ イベントに関するお問い合わせ
神戸市外大 総務班（広報担当）
TEL:078-794-8106
e-mail:koho-core(at)office.kobe-cufs.ac.jp
※(at)を＠に置き換えてお問い合わせください。
■ 参考
StudyInネイティブ英会話： https://studyin.jp/