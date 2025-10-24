「2025-26シーズン 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ オンラインくじ」がPickzyにて販売開始！
2025-26シーズン 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ オンラインくじ
ぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区東1-2-20渋谷ファーストタワー/代表取締役社長:矢内 廣）は、
2025年10月24日（金）に、ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」（https://pickzy.pia.jp/）にて、愛知県名古屋市をホームタウンとするプロバスケットボールクラブ「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」のくじ販売を開始いたしました。
ぴあオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」
オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー） 概要
インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。
URL：https://pickzy.pia.jp/
購入回数：1回／10回から選択可能
決済方法：クレジットカード、キャリア決済、PayPay
※Pickzy会員登録にはぴあ会員IDを使用します。（登録無料）
【2025-26シーズン 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ オンラインくじ】
愛知県名古屋市をホームタウンとするプロバスケットボールクラブ「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」初のオンラインくじが登場！
選手の直筆サイン入りチェキや、試合写真を使用したデジタルサイン入りアクリルパネルなど、ここでしか手に入らない限定アイテムをご用意しております。公式マスコット「ディーディー」がデザインされたグッズもラインナップ！
「10連特典」として対象者全員にA5大判ポストカードをプレゼント。更に「ダブルチャンス賞」では選手直筆サイン入りのポストカードが当たるチャンスも！ダブルチャンス賞は期間毎にサイン対象選手が変わるので要チェックです。
販売期間：2025年10月24日(金)昼12:00～2025年11月13日(木)23:59
販売価格：770円(税込)/1回 7,700円(税込)/10回
販売ページ：https://pickzy.pia.jp/kujis/51/(https://pickzy.pia.jp/kujis/51/)
※このくじはどなたでもご参加いただけます。
賞品：
＜A賞＞直筆サイン入りチェキ《全17選手×各3カット》
＜B賞＞デジタルサイン入りアクリルパネル《全15種》
＜C賞＞アクリルキーホルダー《全18種》
＜D賞＞アクリルカード《全18種》
＜E賞＞ダイカットステッカー《全18種》
＜10連特典＞
「10回引く」にてくじをご購入いただいた方全員に、
オリジナルデザインのA5大判ポストカードをプレゼント！《全1種》
＜Wチャンス賞＞
下記期間中に「10回引く」にてご購入いただいた方の中から、
各期間2名様、計6名様に、10連特典のポストカードに選手直筆サインを入れてプレゼント！
【第1期】10/24(金)～10/30(木)
齋藤 拓実選手／小澤 飛悠選手／アーロン・ヘンリー選手／
アラン・ウィリアムズ選手／ジェイク幸輝・ホルツ選手
【第2期】10/31(金)～11/6(木)
加藤 嵩都選手／今西 優斗選手／中東 泰斗選手／若野 瑛太選手／
春田 結斗選手／カイル・リチャードソン選手
【第3期】11/7(金)～11/13(木)
アイザイア・マーフィー選手／張本 天傑選手／佐藤 卓磨選手／
鎌田 真選手／今村 佳太選手／スコット・エサトン選手
▼名古屋ダイヤモンドドルフィンズ公式サイト
https://nagoya-dolphins.jp/