F1で活躍する日本人ドライバー角田裕毅選手の公式コラボグッズ！日本グランプリ開催時に販売したカプセルトイ『YUKI CAPSULE SUZUKA EDITION』の再販売が決定！

株式会社ローソンエンタテインメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野口 透）は、2025年4月に鈴鹿サーキットパーク内で販売した角田裕毅選手の公式コラボグッズのラバーチャームのカプセルトイ『YUKI CAPSULE SUZUKA EDITION』を再販売いたします。

『YUKI CAPSULE SUZUKA EDITION』は、2025年10月24日(金)より、全国のgashacoco（ガシャココ）対象58店舗を中心に順次販売を開始いたします。

今回再発売するカプセルトイは、2025 F1日本グランプリが開催された2025年4月3日(木)～4月6日(日)の期間、鈴鹿サーキットパーク内ショッピングストリート GARAGE Rに設置された全長約5mの大型筐体「デコガチャ」のみで販売され、お客さまより大変ご好評をいただいておりました。本商品の再販売は今回が初めてとなります。

ぜひ、この機会にお買い求めください！

『YUKI CAPSULE SUZUKA EDITION』再販売 概要

- 商品名：YUKI CAPSULE SUZUKA EDITION- 商品仕様：ラバーチャーム全12種- 販売価格：500円（税込）- 販売時間：2025年10月24日(金)～順次販売開始 ※早期終了の場合あり- 取扱店舗：gashacoco 対象58店舗を中心に販売

※gashacoco（ガシャココ）では取り扱いのない店舗もございます。

※自動販売機の性質上、同じ商品が続けて出てくることがありますが、ご了承ください。

※再販売商品にはシークレット、アタリは含まれておりません。

▶取り扱い店舗の詳細は以下よりご確認ください。[2025年10月24日現在の情報]

https://prtimes.jp/a/?f=d34304-603-5de4ab6d3c18268cb4bcc13794c2bd47.pdf

※販売店舗は予告なく変更する場合があります。

※販売開始日は店舗によって異なります。

※掲載されている店舗におきましても商品が品切れとなる可能性がございます。品切れや再入荷に関するお問い合わせには回答いたしかねますのでご了承ください。

▶商品に関する問い合わせ先

【ローソンエンタテインメント製造商品について】

https://www.hmv.co.jp/members/contacthmv/entry/?qcode=500