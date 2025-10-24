『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』オリジナルストーリーイベント「風鈴モンスターパレード！」開催！　仮装した蘇枋・柘浦が期間限定で登場！

株式会社講談社

株式会社講談社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野間省伸）は、 TV アニメ『WIND BREAKER』（略称、『ウィンブレ』）を題材としたオンラインゲーム『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（略称、『ウィンヒロ』）において期間限定イベント「風鈴モンスターパレード！」を開催することをお知らせします。

■エンターテインメントのために、恐怖を克服できるか！？ 期間限定イベント「風鈴モンスターパレード！」開催！

2025年10月24日（金）12時より、期間限定イベント「風鈴モンスターパレード！」を開催いたします。本イベントでは、商店街のハロウィンイベントを成功させるために仮装の練習をする蘇枋と柘浦のゲームオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。

さらに、イベント開催を記念して特別なログインボーナスを開催いたします。イベント期間中にログインすることでジュエル 1,500個や強化アイテムが入手できますので、ぜひ期間中にお受け取り下さい！

▼あらすじ

東風商店街ハロウィンイベントの目玉、仮装行列。

それに風鈴高校の生徒も参加することに。

選ばれたのは蘇枋と……おばけが苦手な柘浦！？

２人は見事仮装行列を、成功させることができるのか！

▼イベント期間

2025年10月24日(金)12:00～2025年11月14日(金)8:59（予定）

▼イベントPV

https://youtu.be/XUGJrawueHM

※詳細はゲーム内をご確認ください。

■[幽符舞踏のキョンシー]蘇枋 隼飛、[雷跳バンディット]柘浦 大河ピックアップガチャ開催！

期間限定イベント「風鈴モンスターパレード！」で活躍する仮装した蘇枋と柘浦が入手できるピックアップガチャを開催いたします。

[幽符舞踏のキョンシー]蘇枋 隼飛は、複数の状態異常を相手に付与することができ、状態異常になった相手に対してさらに有利に戦うことができるアタッカーです。[雷跳バンディット]柘浦 大河は、相手に状態異常を与えつつ、自己回復や自己強化により耐久力が非常に高いタンクです。また、この衣装でしか見ることのできない特別な交流もございますので、この機会をお見逃しなく。

※詳細はゲーム内をご確認ください。

■『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（略称：ウィンヒロ）とは？

TVアニメ『WIND BREAKER』の世界をゲームならではの演出で表現した3DアニメーションRPGです。3Dグラフィック×アニメカットで描くTVアニメのストーリーや、兎耳山たち獅子頭連のオリジナルストーリー『獅子奮迅伝』をお楽しみいただけます。簡単操作で遊べるアニメティックバトルではお馴染みのキャラクターたちが登場。「必殺技」やロール次第で演出が変わる「タッグスキル」を駆使して戦闘に挑みましょう。他にも、キャラクターたちと様々な話題で絆を深めることができる「交流」や、3Dで再現された東風商店街の散策など遊べる要素は盛りだくさん。ボウフウリンや獅子頭連のメンバーたちと街を守りましょう！

■TVアニメ『WIND BREAKER』とは？

偏差値は最底辺、喧嘩は最強。超不良校として名高い風鈴（ふうりん）高校。そんな風鈴のトップを目指して街にやってきた高校１年生・桜 遥は、風鈴高校が街を守る“防風鈴（ボウフウリン）“と呼ばれる集団となっていたことを知る。そして桜もボウフウリンの一員として街を守るため戦い始めることに──！

原作漫画は「マガジンポケット」にて連載中、全世界累計発行部数1,000万部を突破した今、最もアツい新世代ヤンキー漫画。

▼原作・アニメ公式サイト＆公式SNS

TVアニメ公式HP：https://wb-anime.net/

TVアニメ公式 X：https://x.com/winbre_sakura

TVアニメ公式TikTok： https://www.tiktok.com/@winbre_official

■原作漫画情報

原作：にいさとる『WIND BREAKER』（講談社「マガジンポケット」連載）

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13933686331776549532

講談社コミックスにて1～23巻好評発売中！

■ゲーム概要

タイトル：『WIND BREAKER 不良たちの英雄譚』（ウィンヒロ）

ジャンル：3DアニメーションRPG

リリース日：2025年3月12日（水）

プラットフォーム：スマートフォン（iOS/Android）、Windows 、Steam

価格：アイテム課金型（基本プレイ無料）

公式サイト：https://www.wb-rebelheroes.com/

公式X：https://x.com/winhero_PR

ウィンブレ公認Discord：https://discord.gg/R5uP6UZSA2

(C)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project (C)WIND BREAKER 不良たちの英雄譚 Project