【OWNDAYS | オンデーズ】歴史と現代が共存する街・金沢へ「イオン金沢店」が10月24日オープン！古都の美しい街並みに映えるアイウェアで、あなたの日常をより豊かに

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：海山丈司）は、石川県金沢市に、新店舗「OWNDAYS イオン金沢店」を本日2025年10月24日（金）にオープンしました。お連れ様同士でのまとめ買いがお得になるオープン記念キャンペーンも開催します。

店舗情報URL：https://www.owndays.com/jp/ja/information/879(https://www.owndays.com/jp/ja/information/879)

店舗詳細

OWNDAYS イオン金沢店 外観写真

金沢市は、全国の自治体を対象としたブランドイメージ調査で1位に選ばれるなど、日本を代表する魅力あふれる街です。歴史的建造物と現代アートが共存し、四季折々の美しい自然が身近にある豊かな日常は、この街で暮らす人々に深く根付いており、それと同時に、その洗練された文化や美しい街並みは、国内外から訪れる多くの旅行者を惹きつけています。

そんな魅力あふれる場所に位置する、OWNDAYS イオン金沢店は、館内メイン入口すぐの食品売り場にも隣接した場所にあり、2面が通路に面した開放的な設計となっています。お買い物や観光の合間に、メガネのフィッティングや見え方について気軽にご相談いただける店舗を目指してまいります。

店舗名： OWNDAYS イオン金沢店

オープン日： 2025年10月24日（金）

営業時間： 10:00～19:00

住所： 石川県金沢市福久2-58 イオン金沢1階

「OWNDAYSからこの秋注目の商品を紹介」

秋の装いに似合うのは、落ち着きの中に個性を感じる一本。ファッションの仕上げに選びたい、上質なメンズメガネをセレクトしました。また、お仕事や休日など日常のさまざまなシーンで快適な視界をサポートするレンズも合わせてご紹介します。

ファッションで選ぶ、こだわりの一本

今年9月に発売したばかりの新ブランド「BACK in BLACK」。秋色のコーディネートに重厚感をプラスする、太縁フレームをご提案します。力強いフロントとは対照的に、テンプル部分にはすっきりとしたラインを採用したデザインで、新たなスタンダードを築くウェリントン型フレームです。

フレーム：OB2012G-5Aカラー：C2 マットブラック

フレーム：OB2012G-5A

カラー：C2 マットブラック

金額：15,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/OB2012G-5A?sku=9012

上質感あふれる本格派メガネ「John Dillinger」。クラシカルなデザインを基調に、艶とカラーの発色が美しいアセテート素材を使用。耐久性と安定性が高い5枚丁番や芯金の彫金で上質に仕上げたフレームです。

フレーム：JD2060N-5Sカラー：C3 ブラウンデミ

フレーム：JD2060N-5S

カラー：C3 ブラウンデミ

金額：13,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/JD2060N-5S?sku=8339

機能で選ぶ、快適な見え方

遠近0円 メインビジュアル

近くの文字が見えにくい、または手元を見る際にメガネを外すことが煩わしいと感じる方には、遠くと近くを1本で快適に見ることができる遠近両用レンズがおすすめです。

OWNDAYSでは、フレームを問わず遠近両用レンズの追加料金を０円※で提供しているため、遠近両用メガネ一式を7,000円からお求めいただくことが可能です。初めての方にもファッション感覚でお選びいただける豊富なフレームに加え、専門スタッフによる無料の視力測定も承っています。お近くの店舗にぜひ、足を運んでみてください。

※快適にご使用いただけるレンズをご提供するため、お客様の度数や選択するレンズによっては追加料金0円での作成が難しい場合がございます。まずは、お気軽にスタッフまでお問い合わせ下さい

遠近両用レンズ詳細URL： https://www.owndays.com/jp/ja/news/progressive-guide

イオン金沢店 オープン記念キャンペーン

OWNDAYS イオン金沢店 2本同時購入で2本目半額

オープンを記念して、メガネまたはサングラスを2本以上お買い上げのお客様を対象に、2本目が半額となるお得なキャンペーンを2025年11月20日（木）まで開催します。ご自身の使い分け用はもちろん、ご家族やご友人、パートナーとご一緒に。この機会にぜひご利用ください。

OWNDAYS（オンデーズ）について

OWN‘your’DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界 13 カ国・地域で約600店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

