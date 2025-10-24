＜デザインアートが障がい者の環境を変える-ANNOUN＞ 2025 FALL COLLECTION 展示会開催 in 仙台

クオリティー株式会社

ANNOUNブランドを展開し、プロダクツの制作・販売を通じて、障がい者の社会参画を直接支援するクオリティー株式会社（代表：澤本義一）は、障がいをもった方々が絵画を描くアトリエを支援事業所として提供し、描かれた絵画を原画としてANNOUNデザイナーがデザインを付加し生産する「デザイン＋支援」のブランドを展開しております。障がい者とデザイナーがコラボレーションし、「アトリエ・アンノウン」という就労支援事業所に所属するご利用者様がデザインの基となる絵画をテーマに沿って制作に取り組み、彼らが表現した絵画にデザインをプラスし生まれた今までに無い新しいスタイルのアパレルブランド。新作コレクションの2025FALLCOLLECTION展示会をアトリエ・アンノウンIV仙台にて10月31日（金）・11月１日（土）開催。

■ ２０２5年 FALL COLLECTIONを発表

“TEAM ANNOUN”をテーマに、スポーツチームをモチーフにした原画を「アトリエ・アンノウン」にて制作、日々テーマに沿ってそれぞれアーティストたちがデザインの元となる原画制作に取り組み、数百枚の中から厳選し出来上がった作品になります。バスケットボール、サッカー、野球をイメージした架空のスポーツチーム”TEAM ANNOUN”を表現したコレクションになります。

ロングスリーブTシャツ（\7,480税込～）、スエットシャツ(\8,580税込～)、フーディー（\9,680税込～）、パフジャケット（\46,200税込）、MA-1ジャケット(\44,000税込)、キャンバスバッグ（\4,400税込）や小物（\1,650税込～）など、アートインテリア 絵画（\9,900税込）も含め約１００点以上の作品を展示します。

2025 FALL COLLECTION LOOK

ANNOUN / atelier announとは？

<ブランド価値と社会貢献の双方を兼ね備えた新形態の事業＞

■ アンノウン（ANNOUN)＝ 「アパレルブランドの新しいカタチ」

ANNOUN は障がいをもった方々が描き出すアート作品に、未知の可能性を感じ、インスピレーションを受け、描かれた絵画にANNOUNデザインのフィルターを通して、コラボレーションした製品を発表・販売しております。

障がいをもった方々が描き出す作品の潜在的感性を最大化すべく、あえてデザインを付加し、様々なアイテムとして商品化させる取り組みは、障がいを持った人や手助けが必要な人達に理想的な労働環境を提供することに役立っています。 また、これらは彼らの作品を世に広め、自立・希望・生きがいを導き、未知の現実を開いていく事を目指した、今までにない障害者の社会参画の形態とも言えます。

収益は、アトリエ・アンノウンより事業所に所属する障がいをもった方々に工賃（給与）として直接還元され、日々の生活環境そして本人 や家族の感動に繋がるという新しいスタイルのブランドです。

■ アトリエアンノウン（atelier announ） ＝ 「日本初のアート・デザイン・支援が融合した

就労継続支援B型事業所」

アトリエ・アンノウンは就労継続支援B型事業所の名称。絵画が好きな障がい者がANNOUN専任のアーティストとして所属し、ANNOUNの原画を描くことを仕事とした事業所で、5年前に運営を開始し、現在4事業所を運営しております。

今までにない「好きなこと・やりたいことを就労にできる環境」を提供し、バックグラウンドのANNOUNとの連携で、絵画のセンスや技術の選定をすることはありません。一般的な障害者就労支援事業や美術製作等の支援事業所との違いを明確化し、障がい者が、将来の希望・可能性を育む事ができる新しい仕組みを日本で初めて導入した事業所となります。

ANNOUN 2025 FALL COLLECTIN EXHIBITION

日程 ： 2025年10月31日 11:30～17:00

11月01日 10:30～16:00

会場 :宮城県仙台市若林区伊在1-11-3 アトリエ・アンノウンIV仙台

ANNOUN×atelierannounの新作を直接ご覧いただける機会になります。どなた様もご来場いただけますので、ぜひお気軽にご来場ください、お待ちしております。

※駐車場に限りがございます、予めご了承ください。

お問い合わせ：info@annuon.jp