『新テニスの王子様』新シリーズ制作決定記念『テニスの王子様』公式無料チャンネルが「ABEMA」に初開設！

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、大人気アニメ『テニスの王子様』より新シリーズ『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』の制作が決定したことを記念し、2025年10月27日（月）より、初となる『テニスの王子様』公式無料チャンネルを期間限定で開設いたします。

『テニスの王子様』は、許斐剛による人気漫画が原作で、1999年より「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載がスタート。“青春×テニス”を軸に、天才中学生・越前リョーマが青春学園テニス部に入部し、個性豊かな仲間やライバルたちと繰り広げる熱い試合と、時にコメディも交えた青春ドラマが描かれます。2001年にテレビアニメ化され全178話が放送されたほか、2012年からは続編となる『新テニスの王子様』の放送を開始し、新シリーズ『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』の制作も決定。超人的な技やド派手な演出、キャラクターたちの個性豊かな掛け合いが魅力で、スポーツアニメの代表格として20年以上にわたり愛されている作品です。

このたび「ABEMA」にて初開設が決定した、『テニスの王子様』公式無料チャンネルでは、『テニスの王子様』シリーズ、『新テニスの王子様』シリーズ、さらにOVAまで計268話を、2025年10月27日（月）夜6時より毎日順次無料放送。放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

20年以上にわたり愛される「テニプリ」の世界を、ぜひ「ABEMA」にて“毎日無料”でお楽しみください。

■「ABEMA」『テニスの王子様』公式無料チャンネル 概要

(C)許斐剛 ＴＫ ＷＯＲＫＳ／集英社・テレビ東京・ＮＡＳ

チャンネルOPEN日時：2025年10月27日（月）夜6時～11月21日（金）

チャンネルURL：https://abema.tv/now-on-air/tenipuri(https://abema.tv/now-on-air/tenipuri)

（URLはチャンネルOPENと同時に公開されます）

※放送後、1週間無料でお楽しみいただけます。

【放送作品ラインナップ】

▼『テニスの王子様』シリーズ計268話

『テニスの王子様』（全178話）

『テニスの王子様 OVA 全国大会篇』（全13話）

『テニスの王子様 OVA 全国大会篇 Semifinal』（全6話）

『テニスの王子様 OVA 全国大会篇 Final』（全7話）

『テニスの王子様 OVA ANOTHER STORY ～過去と未来のメッセージ』（全4話）

『テニスの王子様 OVA ANOTHER STORYII ～アノトキノボクラ』（全4話）

『新テニスの王子様』（全13話）

『新テニスの王子様 OVA』（全7話）

『新テニスの王子様 OVA vs Genius10』（全10話）

『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP』（全13話）

『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』（全13話）

シリーズURL：https://abema.tv/video/title/203-15

（URLは2025年10月27日（月）午前0時に公開されます）

■『テニスの王子様』作品概要

【ストーリー】

テニスの名門校・青春学園中等部に入学してきた越前リョ-マは、伝説のテニスプレーヤー・越前南次郎を父に持ち、アメリカ各州のJr.大会で4連続優勝の経歴を持つ天才少年。

テニス部入部早々、そのクールで生意気な態度を誤解され先輩達から試合を挑まれるはめになるが、圧倒的なテニスセンスで戦い抜く。

一筋縄ではいかない青学(せいがく）レギュラー陣との校内ランキング戦や、強豪校との激戦が繰り広げられる地区大会など、ライバルとの対戦を通じて、リョ-マをはじめとする登場人物の成長を描いていく。

【キャスト】

越前 リョーマ：皆川 純子

手塚 国光：置鮎 龍太郎

大石 秀一郎：近藤 孝行

不二 周助：甲斐田 ゆき

乾 貞治：津田 健次郎

菊丸 英ニ：高橋 広樹

河村 隆：川本 成

桃城 武：小野坂 昌也

海堂 薫：喜安 浩平

ほか

