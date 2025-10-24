StackAdapt、DNPと協業し国内初の統合型マーケティングソリューションを提供開始

StackAdapt Japan 株式会社

日本市場での新たな協業の発表

AIと機械学習を活用したプログラマティック広告配信プラットフォームを提供するStackAdapt Inc.（本社：カナダ・トロント）は、大日本印刷株式会社（以下、DNP）と協業し、国内初となる統合型マーケティングプラットフォーム「DNPマルチチャネルマーケティング ADbounce powered by StackAdapt」の提供を2025年10月23日より開始します。

本取り組みは、StackAdaptがグローバルで培ってきたAIによる高度な広告最適化技術と、DNPが持つ豊富な生活者理解・メディアネットワーク・運用ノウハウを融合することで、国内広告主が多様なチャネルを横断し、より戦略的かつ効果的なマーケティング活動を実現できる環境を提供するものです。

協業の背景

世界的に、広告主は短期的なパフォーマンスだけでなく、長期的なブランド価値向上を重視したマーケティング活動へとシフトしています。こうした流れの中で、StackAdaptは「よりよい広告体験」を企業・生活者・メディアの三者に提供することを目指し、日本市場においてもその理念を具体化するパートナーシップを模索してきました。

今回のDNPとの協業は、同社が展開する独自の広告経済圏「DNP Marketplace」を基盤に、生活者と企業を結び、フルファネルでの最適なコミュニケーションを実現するという共通の理念のもと実現しました。

大日本印刷株式会社 出版イノベーション事業部 コンテンツ・マーケティング企画推進本部長

森田 洋一郎 コメント

DNPは、世界的ユニコーン企業であるStackAdapt社との協業を通じて、クライアントのマーケティング活動をさらに支援していくことに大きな可能性を感じています。 StackAdapt社が独自に開発したこの革新的な広告ソリューションとの連携により、クライアントのニーズに応じた柔軟なマーケティング戦略を提供し、効果の最大化を目指します。

今後もStackAdapt社との連携を深め、共に成長し、クライアントの成功に貢献できることを心より楽しみにしております。

StackAdapt Japan Head of Business

山口武 コメント

我々StackAdaptも短期的な効果指標だけに囚われない、長期的・本質的なブランディング向上や販促・マーケティングに寄与する広告配信がグローバルスタンダードになってきているなか、そういった考え方とそれを可能にするサービスを日本国内で拡大することを目指してきました。

独自の広告経済圏「DNP Marketplace」を基盤に、企業・生活者・メディアをつなぎ、フルファネルで最適なコミュニケーションを実現したいという考えに深く共感し、今回の協業が実現しました。

StackAdaptが持つ最先端のAI技術とグローバルな知見、DNPが持つ最適な広告体験設計・運用力を融合して、広告主の皆さまが多様なチャネルで最適なターゲットにリーチし、より高い広告効果を実現・実感できると期待しています。

今後の展開

StackAdaptは、DNPとの協業を通じて、日本市場におけるマルチチャネル・AIドリブン広告の発展を推進していきます。両社は、広告配信を中心に企業のマーケティング活動と企業価値向上の結びつきを強化し、より本質的な価値向上効果を生み出す広告環境の構築を目指します。

StackAdaptについて

StackAdaptは、AIと機械学習を活用したプログラマティック広告配信プラットフォームを提供するグローバル企業です。2014年にカナダ・トロントで設立され、北米・ヨーロッパ・アジアにオフィスを展開し、現在1,500名以上の従業員が所属しています。

同社は、広告キャンペーンの企画から最適化、レポーティングまでをシームレスに支援するエンドツーエンドのマーケティングソリューションを提供し、高度なターゲティング技術と独自の入札アルゴリズムにより、広告主のビジネス成果最大化を支援します。

日本市場においては、東京オフィスを拠点に、国内企業および広告代理店に対してAIを活用したフルファネル・マルチチャネルの効果的な広告配信を推進しています。

StackAdapt Inc.

https://www.stackadapt.com/