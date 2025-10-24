新ブランド「花と菓子 Puella」本日12時よりMakuakeにて公開
2025年10月24日（金）12:00より、横浜・中華街に誕生する新カフェブランド《Puella（プエラ）》がクラウドファンディングサイト「Makuake」にてプロジェクトを公開いたします。
本プロジェクトでは、花 × スイーツ × 空間デザインを融合した食体験カフェを創り上げるため、支援者限定の特典や共創メンバーを募集します。
“花と菓子の世界観を丸ごと体験”できる、新しいカフェブランド
Puellaは、Constellation.、OEM・ODMスイーツ製造で培った技術を活かし、
「世界観を贈るスイーツ体験」をテーマに誕生したブランドです。
昼はPuellaで「花と可愛いの世界」
夜は姉妹ブランド《Constellation.（コンステレーション）》で「星と幻想の世界」へ。
Makuakeでは、この二つの世界を繋ぐ特別なリターンをご用意しています。
“みんなで育てる” Puella Family プロジェクト
Puellaは、ただのカフェではなく「ファンと共に育てるブランド」を目指しています。
無料登録制のファンコミュニティ《Puella Family》では、
来店回数に応じて花のランクが上がり、特典やイベント招待が増えていく仕組みを導入。
「通うほど花が咲く」-- あなたの来店がPuellaを育て、物語を紡いでいきます。
Makuake限定リターン（一部抜粋）
【限定】Puellaクッキー缶（\5,000）
【限定】アフタヌーンティー優待ペアチケット（\12,000）
【Makuake限定】スポンサー店舗ネーム掲載（\12,000）
【限定】オープニングレセプションVIP招待（\30,000）
【Makuake限定】ブランド共創パッケージ（\300,000）
全13種類のリターンを通じて、Puellaの世界を「体験・応援・共創」いただけます！
🏠 店舗概要
店名：花と菓子 Puella（プエラ）
所在地：神奈川県横浜市中区山下町27
アクセス：みなとみらい線「元町・中華街駅」徒歩3分
営業時間：平日 10:00～20:00／土日祝 10:00～20:00（L.O.19:00）
定休日：不定休（SNS・公式HPにて告知）
姉妹ブランド《Constellation.》について
2023年に横浜で誕生した「非日常のスイーツバー」。
幻想的な空間でデザートとお酒のペアリングを提供。
Puellaはその“昼の姉妹店”として、新たな物語を紡ぎます。
昼は花、夜は星。
二つの世界が交わる特別な体験を、あなたへ。
🗓 今後のスケジュール
2025年10月Makuakeプロジェクト開始
2025年11月内装・機器設置完了2025年
12月プレオープン・試作開始
2026年1月グランドオープン
2026年2月～リターン提供開始
💬 ブランド代表メッセージ
「Puellaを“お店”ではなく、“世界観”として届けたい。」花、スイーツ、空間、そして人。
すべてが交わり、あなたの感情を彩る場所をつくります。どうかこの始まりを、あなたと共に。
📣 プロジェクト概要
公開日：2025年10月24日（金）12:00～
URL：https://www.makuake.com/project/puella-yokohama/
企画・運営：Puella（代表：小北晃大）
公式Instagram：＠puella_yokohama
公式X : @puella_Y
姉妹ブランド：
Constellation.公式HP https://constellation.bar/
本件に関するお問い合わせ
Puella 広報担当
Mail：kokey@marefox.co.jp
Instagram DM：@puella_yokohama
