【ルイ・ヴィトン】メンズ「LV SKI」コレクションより新作バッグとカードケースを発売

ルイ・ヴィトンは、メンズ「LV SKI」コレクションより、上質なナイロンデニムにデジタルプリントであしらわれたモノグラムが目を引くバッグや、モノグラム・ミラー キャンバスで仕立てたバッグやカードケースなどの新作を発売しました。

ナイロンデニムが躍動感を醸す「ラッシュ・バムバッグ XL」。今シーズンの「LV SKI」コレクションから登場した、機能性とカジュアルな上品さを融合させたアイテムです。ゆったりとしたサイズで、イタリアで仕上げられた上質な素材とデジタルプリントのモノグラムが目を引きます。軽量かつ耐久性に優れ、アルプスの大自然の中からシティライフまで幅広く活躍する万能なデザイン。

製品名：ラッシュ・バムバッグ XL

価格：423,500円

素材：ナイロンデニム

サイズ：W 35 x H 20 x D 10 cm

デジタルプリントであしらわれたモノグラムが、上質なイタリア製ナイロンデニムを引き立てる「クリストファー・カーゴ」。革新的な素材が奥行きとモダンな印象を添えつつ、耐久性と軽さを兼ね備えたデザインはシティライフにもゲレンデにも最適。外側には3つの広々とした便利なファスナー付きポケットを備えています。

製品名：クリストファー・カーゴ

価格：660,000円

素材：ナイロンデニム

サイズ：W 36 x H 50 x D 23 cm

印象的なガンメタルのモノグラム・ミラー キャンバスを使用した「キーポル・バンドリエール 25」。

ミラー仕上げとエンボス加工のモノグラムがトロンプ・ルイユ(騙し絵)効果を生み出し、メタルのような印象を演出します。内装には同系色のテキスタイルでライニングがあしらわれ、取外し＆調節可能なストラップにより、快適かつ多彩な持ち方を楽しめます。

製品名：キーポル・バンドリエール 25

価格：533,500円

素材：モノグラム・ミラー キャンバス

サイズ：W 25 x H 15 x D 11 cm

ルイ・ヴィトンのショッピングバッグから着想を得た「ショッパー・トート MM」。モノグラム・ミラー キャンバスが印象的なアイテムです。ガンメタル仕上げとエンボス加工のモノグラムが、大胆な「LOUIS VUITTON」の刺繍とコントラストを描きます。トップハンドルと取外し可能なショルダーストラップで多彩な持ち方が楽しめる、洗練されたステートメントバッグ。

製品名：ショッパー・トート MM

価格：660,000円

素材：モノグラム・ミラー キャンバス

サイズ：W 40 x H 32 x D 16 cm

ガンメタル仕上げのモノグラム・ミラー キャンバスが装甲のような印象を添える「クリストファー MM」。なめらかなトリミングとエンボス加工のモノグラムのコントラストが、立体感を際立たせます。広々とした2つのサイドポケットに加え、ダブルプレススタッズとドローストリング開閉を備えた、タフで頼れる存在のバッグ。

製品名：クリストファー MM

価格：825,000円

素材：モノグラム・ミラー キャンバス

サイズ：W 38 x H 44 x D 12.5 cm

ガンメタルのモノグラム・ミラー キャンバスを使用した「オーガナイザー・ドゥ ポッシュポケット」。

ミラー仕上げとエンボス加工のモノグラムがトロンプ・ルイユ(騙し絵)効果を生み出し、メタルのような印象を演出します。あらゆるポケットに収まるコンパクトなサイズでありながら、内側には5つのポケットと3つのカードスロット、外側にはフラットポケットを備えています。

製品名：カードケース オーガナイザー・ドゥ ポッシュ

価格：102,300円

素材：モノグラム・ミラー キャンバス

サイズ：W 8 x H 11 x D 1 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

