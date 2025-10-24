【日本経済大学】長谷部彩音選手、ラグビーセブンズ女子日本代表メンバーに初選出、初トライ

都築学園グループ

日本経済大学（福岡県太宰府市、学長：都築 明寿香）女子ラグビー部に所属する長谷部 彩音（はせべ・あやね）選手（経済学部経済学科３年・大分東明高校出身）が、ラグビー女子セブンズの出場した「アジアラグビーエミレーツセブンズシリーズ2025 スリランカ大会」の日本代表メンバーに初選出されました。長谷部選手は４試合に出場し、インドネシア戦では初トライを決めました。日本代表は優勝し、大会を終えました。

長谷部彩音選手コメント

日本代表としてアジアラグビーエミレーツセブンズシリーズの舞台に立てたことを、心から光栄に思います。初出場ということで大きなプレッシャーもありましたが、これまで積み重ねてきた努力を信じて、自分らしいプレーを貫くことができました。この経験を通じて、さらに成長していきたいと思います。支えてくださったすべての方々に感謝の気持ちを込めて、これからも全力で挑み続けます。

アジアラグビーエミレーツセブンズシリーズ2025 スリランカ大会

日本代表 試合結果

大会1日目（10/18）

プールD 第1戦 日本 〇 73ー０○ インドネシア

プールD 第2戦 日本 〇 69ー０○ アラブ首長国連邦

プールD 第3戦 日本 〇 43ー０○ インド

大会2日目（10/19）

＜順位決定トーナメント＞

準決勝 日本 〇31ー０○ ホンコン・チャイナ

決勝 日本 〇29ー0○ 中国

また、本学卒業生のサバナ・ボッドマン選手（2023年度卒業、東京山九フェニックスラグビークラブ）も出場し、７トライを決める活躍を見せました。

日本経済大学（都築学園グループ / （学）都築育英学園）

代表者：学長 都築 明寿香

都築学園グループは、「個性の伸展による人生練磨」を建学の精神とし1956年に創立。開学57周年を迎えた日本経済大学は経済・経営の実学に特化した2学部7学科19の専門コースを持つ日本有数の留学生を抱える国際色豊かな大学です。

福岡キャンパス 福岡県太宰府市五条３-11-25

神戸三宮キャンパス 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町４-４-7

東京渋谷キャンパス 東京都渋谷区桜丘町24-5

https://www.jue.ac.jp/