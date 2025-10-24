ウマ娘 プリティーダービーや南條愛乃など出演「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino」Leminoプレミアムで生配信！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、アニメ専門チャンネル『アニマックス』を運営する株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパンとの共催で2025年11月15日（土）に開催する「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino」をドコモが提供する映像配信サービス「Lemino(R)」において、生配信することを発表いたします。また2025年11月22日（土）正午～2025 年11月30日（日）23：59にて見逃し配信も実施予定です。

【視聴ページ】https://bit.ly/48EwdXI

「ANIMAX MUSIX」は「アニメミュージックの魅力を世界へ」をコンセプトに、2009年からスタートしたライブミュージックイベントです。15周年を迎えた昨年の秋に開催した「Lemino presents ANIMAX MUSIX 2024 FALL」につづき、3回目の共催となる「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino」は、横浜アリーナで開催いたします。

そして本日、会場で行われるアーティストの全ライブ映像を「Leminoプレミアム」(月額990円※1)にて生配信することが決定いたしました。ウマ娘 プリティーダービーや南條愛乃、初出演のHoneyWorks feat.ハコニワリリィ、中島怜など注目のアーティストが出演する熱いライブをぜひ、配信でお楽しみください。

また、2025年11月22日（土）正午～2025 年11月30日（日）23：59の期間で、見逃し配信も予定しております。当日会場にお越しいただくのが難しい方も、初めてご覧になる方も、ここでしか観られないライブミュージックイベントを、ドコモの映像配信サービス Leminoでぜひお楽しみください。

【「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino」 配信概要】

■出演アーティスト（五十音順）：

＜SPECIAL ARTIST＞椎名へきる

＜ARTISTS＞蒼井翔太／ASCA／ウタヒメドリーム オールスターズ（初出演）／ウマ娘 プリティーダービー／OxT, MYTH & ROID／岸田教団&THE明星ロケッツ／DIALOGUE+／天狼群（初出演）／東山奈央／中島怜（初出演）／南條愛乃／HoneyWorks feat.ハコニワリリィ（初出演）／fhana／フランシュシュ（初出演）／プリキュアシンガーズ（初出演）／前橋ウィッチーズ（初出演）／MADKID／安野希世乃

■司会：吉田尚記（ニッポン放送アナウンサー）

【配信日時】 生配信：2025年11月15日(土) 13:00 開場 / 14:30 開演

※視聴ページは13:00からオープンいたします。

※公演時間は約6時間を予定しておりますが、開演・終演時間は変更になる場合がございます。

見逃し配信：2025年11月22日(土)正午～2025年11月30日(日)23:59 予定

【配信形態】Leminoプレミアム (月額990円(税込) ※1、初回初月無料※2)

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/live?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQxNDc%3D&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202511_animax-yokohama&utm_content=prtimes

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※3 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。