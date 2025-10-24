TVアニメ『東京リベンジャーズ』とフルーツパーラー「果実園リーベル」のコラボレーションが決定！旬の果物をふんだんに使ったコラボメニューや、オリジナルの新規描き下ろしグッズが登場！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：西元丈夫）は、「TVアニメ『東京リベンジャーズ』&「果実園リーベル」コラボレーション」にて2025年11月10日(月)より新商品を販売します。
https://kajitsuen-tokyo-revengers.com/
関東エリアを中心に17店舗を展開する老舗のフルーツパーラー「果実園リーベル」と、TVアニメ『東京リベンジャーズ』が初のコラボレーション！
「果実園リーベル」は社長自ら市場で新鮮な果物を目利きし、店内手作りのケーキやジュースが自慢のフルーツパーラー。本コラボではTVアニメ『東京リベンジャーズ』のキャラクターや描き下ろしイラストをモチーフにした、旬の果物をふんだんに使った限定コラボメニューがお楽しみいただけます。
さらに、オリジナルの描き下ろしイラストを使用した新作アイテムも多数登場。
きらめくホロ加工の「トレーディングホロ缶バッジ」や、果物の台座デザインが可愛い「ホロアクリルフィギュアスタンド」など新規グッズの販売のほか、店頭ではキャラクターパネルの展示も実施いたします。
開催情報
「TVアニメ『東京リベンジャーズ』&「果実園リーベル」コラボレーション」
・開催日時 2025年11月10日(月)～11月30日(日)
・開催店舗 ＜東京都内6店舗＞※各店舗キャラクターパネル展示
・果実園リーベル 東京店（花垣 武道）
・果実園リーベル ハレザ池袋店（佐野 万次郎）
・果実園リーベル 原宿店（場地 圭介）
・果実園リーベル 麻布十番店（松野 千冬）
・果実園リーベル 池袋東武店（半間 修二）
・果実園リーベル 吉祥寺店（黒川 イザナ）
・コラボ特設サイト https://kajitsuen-tokyo-revengers.com/
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。
※一部日程は入店制限を設ける場合がございます。詳細はコラボ特設サイトをご確認ください。
限定コラボメニュー
※下記はメニューの一例です。店舗により提供するコラボメニューが異なります。詳細はコラボ特設サイト(https://kajitsuen-tokyo-revengers.com/)をご確認ください。
花垣 武道 シャインマスカットのクレープ 2,500円(税込)
佐野 万次郎 いちごのフレンチトースト 2,500円(税込)
場地 圭介 焼きそば風パスタ 1,950円(税込)
松野 千冬 栗のロイヤルミルクティー 1,400円(税込)
半間 修二 紫いものモンブラン 1,800円(税込) ※テイクアウト1,767円(税込)
黒川 イザナ ブルーベリーレアチーズズコット 1,880円(税込) ※テイクアウト1,846円(税込)
コラボメニューご注文特典
コラボレーションメニューを1点ご注文ごとに、
特典コースター(全6種)をランダムで1枚プレゼントいたします。
※絵柄はお選びいただけません。 ※無くなり次第終了となります。
店頭販売オリジナルコラボグッズ
■トレーディングホロ缶バッジ（全12種）
販売価格：1個 550円(税込)／1SET[12個入] 6,600円(税込)
ラインナップ：花垣 武道、佐野 万次郎、場地 圭介、松野 千冬、半間 修二、黒川 イザナ（全12種）
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ポラショットコレクション（全12種）
販売価格：1個 440円(税込)／1SET[12個入] 5,280円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ホロアクリルフィギュアスタンド（全6種）
販売価格：1,980円(税込)
■アクリルフォトプロップス（全6種）※麻布十番店のみ
販売価格：1,540円(税込)
※取扱店舗：果実園リーベル 麻布十番店のみ
【店舗限定】コラボグッズ購入特典
店舗にてコラボレーショングッズを3,000円(税込)ご購入ごとに、
特典チケット風カード(全12種)をランダムで1枚プレゼントいたします。
※店舗購入限定の特典です。通販では付属しません。 ※無くなり次第終了となります。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※グッズ販売は購入制限を設けさせていただく場合がございます。詳細はコラボ特設サイト(https://kajitsuen-tokyo-revengers.com/)をご確認ください。
通販取扱オリジナルコラボグッズ（Chugaionline）
■ブロマイドセット（6枚入り）
販売価格：1,320円(税込)
■マルチクロス
販売価格：2,200円(税込)
■雑誌風クリアファイルセット（全2種）
販売価格：1,320円(税込)
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/shopbrand/ct225/
予約期間：2025年11月10日(月)12:00～12月7日(日)23:59
発送日：2026年2月以降順次発送予定
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
権利表記・関連情報
【関連サイト】
(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
TVアニメ『東京リベンジャーズ』 公式サイト
https://tokyo-revengers-anime.com/
果実園リーベル 公式サイト
https://kajitsuen.jp/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X
https://x.com/chugaionline