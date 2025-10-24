人気フライトシューティングゲーム「ACE COMBAT」の30周年を記念したACE COMBAT 30TH ANNIVERSARY MEMORIAL POP-UP STOREが開催決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントから発売された人気フライトシューティングゲーム「ACE COMBAT」30周年を記念し、キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行なっている株式会社BeBlockがACE COMBAT 30TH ANNIVERSARY MEMORIAL POP-UP STOREを全国3会場で開催します。

特設ページはこちら(https://meeto-ma.com/lp/acecombat-30th-anniversary-popup)

【POP-UP STOREの内容】

・特設フォトスポット

・ARフォト体験

・イベントオリジナルグッズの販売

本イベントでは、ゲームに登場する一部の架空機を撮影できるARフォト体験や歴代キービジュアルパネルの展示、ここでしか手に入らないオリジナルグッズの販売を予定しています。

【店舗情報】

＜東京会場＞

開催期間：11月7日(金)~11月24日(月・祝)

開催場所：新宿マルイ アネックス 2Fイベントスペース

営業時間：11:00～19:00(土日祝のみ10:30~19:00)

＜大阪会場＞

開催期間：12月12日(金)~12月21日(日)

開催場所：なんばマルイ 5Fイベントスペース

営業時間：11:00～19:00

＜福岡会場＞

開催期間：1月17日(土)~1月25日(日)

開催場所：イオンモール筑紫野 3Fイーストブリッジ

営業時間：10:00～21:00

※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

【商品情報】

【ACE COMBATとは】

ACE COMBATシリーズは、プレイヤーがエースパイロットとなり、リアルな空を追求したグラフィック空間を戦闘機で360度自由に飛び回る爽快感と、自身の状況判断で敵を撃墜・破壊する快感、そして数々の難局を乗り越えて英雄となる達成感が楽しめるフライトシューティングゲームです。

1995年のACE COMBAT発売以来、数多くのタイトルがリリースされてきました。最新作ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWNは600万本以上を売り上げ、シリーズ累計では2000万本を超える販売本数を誇ります。

【関連サイト】

公式サイト：ACES WEB：https://www.acecombat.jp/

公式X ：ACE COMBAT：https://x.com/PROJECT_ACES

ACE COMBAT(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.