【circusAGENT】「ITreview Grid Award 2025 Fall」求人データベース部門でLeaderを受賞

circus株式会社

circus株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：矢部 貴志）が運営する人材紹介プラットフォーム「circusAGENT」が、アイティクラウド株式会社が運営するIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」における「ITreview Grid Award 2025 Fall」の求人データベース部門において、「Leader」を受賞したことをお知らせいたします。

「ITreview Grid Award」とは

「ITreview Grid Award」は、IT製品レビュープラットフォーム「ITreview」に寄せられたユーザーの声をもとに、四半期ごとにユーザーから最も支持された製品を表彰するアワードです。

2025年10月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Fall」では、累計約14.6万件にのぼるリアルなレビューをもとに、顧客満足度と認知度の両面で高い評価を得た製品が「Leader」として選出されています。

「Leader」バッジは、実際のユーザーから高い信頼と評価を受けている製品にのみ授与される、名誉ある称号です。

circusAGENTのレビュー詳細は下記よりご確認いただけます。

https://www.itreview.jp/products/circus-agent/reviews

人材紹介プラットフォーム「circusAGENT」とは

「circusAGENT」は、採用企業とエージェントの取引を効率化するBtoBプラットフォームです。 採用企業がプラットフォーム上に求人を掲載することで、登録しているエージェントに対して一括で紹介依頼が可能となります。 2025年10月現在、約1,500社のエージェントが登録しており、掲載中の求人数は約90,000件です。

circusAGENTでは、プラットフォーム上で採用担当とエージェントが面談を実施できる業界初の「オンラインミーティング機能」や、求職者への求人紹介や応募意思を確認できる「AGENT連絡帳」、企業とエージェントとのリレーションを構築する「OSUMITSUKI機能」など、人材紹介取引を効率化する機能を継続的に開発・提供しています。

▼採用企業様向け：「circusAGENT」サービスサイト

https://service.circus-group.jp/circus/forrecruiting/

▼人材紹介会社様向け：「circusAGENT」サービスサイト

https://service.circus-group.jp/circus/foragent/

circus株式会社について

circus株式会社は、「ともに、HRに正解を。」をミッションに掲げ、HR領域における構造的な課題に、テクノロジーと人の力の両面から挑むHRTech企業です。

採用企業と人材紹介会社を繋ぐプラットフォーム「circusAGENT」をはじめ、企業人事向け業務支援SaaS「circusHR β」、求職者とキャリアアドバイザーをマッチングする「転職AGENT Navi」など、HR領域における構造的な課題に応えるプロダクトを展開。採用・転職・経営判断などの、あらゆる意思決定を支えるビジネスインフラの構築に取り組んでいます。

業界最大級のデータ基盤と、ユーザー起点で設計されたプロダクト、そして現場に根ざした「おせっかい」な支援スタイルを強みに、人と組織が「後悔のない意思決定」をあたりまえにできる社会の実現を目指しています。

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋1-13-1 WORK VILLA KYOBASHI 9F

代表者：代表取締役 矢部 貴志

設立日：2017年7月

資本金：29,560,000円（資本準備金含む）

事業内容：HR Tech・プラットフォーム事業、人材獲得支援事業

URL：https://circus-group.jp/