秋田県内15店舗目！！幸楽苑イオンモール秋田店 10月29日（水）NEWオープン！
株式会社幸楽苑（本社：福島県郡山市）が運営する「幸楽苑」は、2025年10月29日（水）、秋田県15号店として、商業施設・イオンモール秋田（秋田県秋田市）のフードコート内に、「幸楽苑イオンモール秋田店」をオープンします。
「幸楽苑イオンモール秋田店」ではオープン記念として、先着2,000名様に、幸楽苑オリジナル「マイハッピーターン」を一袋プレゼントいたします。
同店をオープンすることで、周辺地域の皆様やイオンモール秋田をご利用のお客様に、満足いただけるメニューとサービスをご提供して参ります。
近隣の皆様やお近くにお立ち寄りの際には、ぜひ幸楽苑をご利用ください。
■幸楽苑 イオンモール秋田店
所在地 ：秋田県秋田市御所野地蔵田1ー1ー1
※イオンモール秋田 フードコート内
電話 ：018-853-7685
営業時間：10:00～21:00（ラストオーダー 20:30）
店舗詳細：https://stores.kourakuen.co.jp/20972/
■幸楽苑 オリジナル「マイハッピーターン」プレゼント
幸楽苑イオンモール秋田店にご来店の先着2,000名様に、幸楽苑オリジナル「マイハッピーターン」をプレゼントいたします。
■イオンモール秋田について
所在地 ：秋田県秋田市御所野地蔵田1ー1ー1
サイト ：https://akita-aeonmall.com/
専門店 ：約150店
電話 ：018-889-6500
駐車場 ：3,200台
アクセス ：秋田南インターから2.5Km（車で約5分）、秋田空港インターから4Km（車で約10分）
幸楽苑は、今後もお客様に満足いただける商品や、サービスの提供をして参ります。