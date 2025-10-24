愛と知恵と勇気の人形冒険活劇『ヤマトタケル -白鳥伝説-』11月14日(金)よりあべのアポロシネマにて先行公開！ポスタービジュアル・予告編も解禁 !

株式会社ムービー・アクト・プロジェクト

AI、CGの台頭する中、ひたすらにアナログ、手作りにこだわったマペット・エンターテイメントムービー『ヤマトタケル -白鳥伝説-』が完成！11/14(金)より、あべのアポロシネマにて先行公開が緊急決定いたしました。

ポスター

本作は、「古事記」や「日本書紀」に登場する英雄・日本武尊（ヤマトタケル）が、大和朝廷の命を受け、日本列島を統一のため遠征し勝利を収めた後、白鳥に姿を変え、天に帰ったという伝説を基に作られた、マペット・エンターテイメントムービー。

1948年に発足した人形劇団クラルテが１年半もの時間をかけ主人公たちとなる人形を作成。ひと彫ひと彫り手彫りし、衣装、装飾品、小道具はもちろん、舞台になるセットも廃材や発泡スチロールを組み合わせ、すべてが手作り。大人から子どもまで楽しめる冒険活劇として、暖かみを重視した作品作りを目指し時間をかけて完成。世界遺産の『百舌鳥古市古墳群』を擁する、大阪から全世界に先駆けロードショーとなる。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=a1_se6RwE0E ]

主人公：ヤマトタケル

その人形たちに命を吹き込むために、錚々たるメンバーが参加。声優としてヤマトタケルを演じたのは、 TVアニメ 「ポケットモンスター」 シリーズの主人公サトシ役をはじめ、歌手として『めざせポケモンマスター』でダブルミリオンを記録し、舞台演出も手がける松本梨香。ヤマトタケルの妃・オトタチバナを「あなたのブツが、ここに」「SHUT UP」で主演を務め注目を集めた仁村紗和が担当。他に、ケンドーコバヤシ、大和田獏、あめくみちこ、酒井敏也、桝田幸希、坂本頼光など豪華メンバーが揃った。

監督は、映画、Ｖシネマ、ドキュメンタリー、CM、テレビ番組と多くの映像作品に携わり、近年はアクション映画「TRAVERSE トラバース」をはじめ、CMなども手がける岡田有甲。地元・羽曳野に残る、日本武尊の白鳥伝説を「子どもが喜ぶ映画が作りたい」と、広い世代に届けるべく本作を企画。また人形パートを大阪で創立77年を迎えた日本を代表する人形劇団 クラルテが人形製作から操演（人形を操ること）までを全て担当した。

そしてヤマトタケルの姿を見つめ続ける、ユウヤ、ユリ、ジロウを、オーディションで選ばれた関西出身の木村亜有夢、村上蘭、中西晴哉が演じ、実写からヤマトタケルの世界へ迷い込み声優としても参加。ここに愛と知恵と勇気の人形冒険活劇が見事に完成した！