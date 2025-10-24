ハリウッドの大作＆話題作をお届けする＜ムービープラス・プレミア＞で『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』を11月1日(土)CSベーシック初放送

ディスカバリー・ジャパン合同会社

日本最大級の映画専門チャンネル『ムービープラス』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、『チャーリーとチョコレート工場』に登場したチョコレート工場の誕生秘話を描いた、歌と魔法と感動のファンタジー超大作『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』を、＜ムービープラス・プレミア＞にて11月1日(土)21時より放送いたします。

また、『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』の放送を記念し、特集：チャーリーとチョコレート工場と題して、『チャーリーとチョコレート工場』と『夢のチョコレート工場』も放送いたします。

＜特集：チャーリーとチョコレート工場 ラインアップ＞

『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』（CSベーシック初放送） 11月1日(土)21:00～

(C) 2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

『チャーリーとチョコレート工場』に登場したチョコレート工場の誕生秘話。ティモシー・シャラメが若き日のウィリー・ウォンカを演じるファンタジー。 発明の天才にしてチョコレートの魔術師、ウィリー・ウォンカ。亡き母と約束した「一流のチョコレート職人が集まる町に、世界一のチョコレート店を開くこと」を夢見ていたが、その町では新規開店はご法度だった。ある日、彼はチョコレートを盗む小さな紳士ウンパルンパを発見する。

監督：ポール・キング

出演：ティモシー・シャラメ／ケイラ・レーン／ヒュー・グラント

(2023年：アメリカ・イギリス)

『チャーリーとチョコレート工場』 11月1日(土) 23:15～

(C) 2005 Theobald Film Productions LLP

世界中から選ばれた５人の子供が、ミステリアスなチョコレート工場の見学に訪れる、小説家ロアルド・ダールの名作を実写化した、ジョニー・デップ主演のファンタジー。 チャーリー少年は、失業中の父と母、そして祖父母がふた組の、極度に貧乏な家で、けなげに明るく暮らしていた。ある時、家のすぐそばにある世界一のチョコレート工場の主、ウィリー・ウォンカ氏が、幸運な５人の子供たちに工場内を見学する許可を与える声明を発表・・・。

監督：ティム・バートン

出演：ジョニー・デップ／フレディ・ハイモア／ヘレナ・ボナム・カーター

(2005年：アメリカ)

『夢のチョコレート工場』 11月2日(日) 1:30～

(C) 1971 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

名優ジーン・ワイルダーが贈るファンタジー。世界中の子供たちを魅了するチョコレート工場を舞台に、子供たちが大冒険を繰り広げる。 ウィリー・ワンカのチョコレートは美味しくて世界中の子供たちに大人気。ある日、幸運な５人の子供がワンカの工場に招待される。食いしん坊のオーガスタス、わがままなベルーカ、ガムが大好きなバイオレット、ＴＶっ子のマイク。そして心優しいチャーリーもおじいさんと共に工場に足を踏み入れる。

監督：メル・スチュアート

出演：ジーン・ワイルダー／ピーター・オーストラム／ジャック・アルバートソン

(1971年：アメリカ)

■ムービープラス

今年開局36年目を迎える日本最大級の映画チャンネル。ハリウッドのアクションやSFなど”ナンバーワン”級ヒット作から日本・インド・韓国ほか世界の傑作、貴重吹替など”オンリーワン”な番組を放送！ J:COMなど全国のケーブルテレビやスカパー！、IP放送を通じ、約700万世帯のお客様にご覧いただいています。

＜ムービープラス公式Webサイト＞https://www.discoveryjapan.jp/movieplus/

