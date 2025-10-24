鶏舎換気装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（棟換気、縦方向換気、トンネル換気、横方向換気）・分析レポートを発表
2025年10月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「鶏舎換気装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、鶏舎換気装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の鶏舎換気装置市場概要
本調査によると、世界の鶏舎換気装置市場は2023年において数十億米ドル規模に達しており、2030年までにさらに拡大すると予測されています。予測期間中の年平均成長率も堅調であり、世界的な畜産業の拡大、衛生管理意識の高まり、動物福祉への関心増加が市場成長を後押ししています。本レポートは特に家禽舎用換気ファンに焦点を当て、各地域および主要企業の動向を包括的に分析しています。
________________________________________
背景と市場環境
近年、世界の畜産関連産業は急速な成長を遂げています。家禽産業においても、高品質な飼育環境を維持するための空気循環や温度・湿度管理の重要性が増しています。換気システムは、鶏舎内部の空気質を改善し、疾病の発生を防止し、成長効率を高めるための不可欠な設備となっています。特に、気候変動による高温多湿環境の増加や、家禽密度の上昇に伴い、効率的な換気技術の導入が加速しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別分析によると、北米および欧州では安定した成長が見られます。政府による動物福祉規制の強化や、畜産農家の自動化投資の増加が市場を支えています。特に欧州ではエネルギー効率の高いシステムやスマート換気制御技術の採用が進んでいます。
一方、アジア太平洋地域では、中国が圧倒的な市場リーダーとなっています。国内需要の高さ、政策支援、強固な製造基盤を背景に、同国は家禽舎設備市場全体を牽引しています。インド、東南アジア、日本、韓国などでも人口増加や食肉需要拡大に伴い、換気システムの導入が進展しています。南米地域ではブラジルが主要な成長拠点として台頭し、輸出志向の家禽生産が換気技術の普及を促進しています。
________________________________________
市場構造と分析枠組み
本レポートでは、鶏舎換気装置市場をマクロおよびミクロの視点から分析しています。
市場セグメンテーションとしては、タイプ別に「棟換気」「縦方向換気」「トンネル換気」「横方向換気」に分類されています。これらは鶏舎の規模や構造、気候条件に応じて選択され、特にトンネル換気システムは大型農場での採用が増加しています。
用途別では、「家庭用飼育施設」と「大規模養鶏場」に分けられ、それぞれの販売量、消費価値、成長率を分析しています。大規模施設では自動制御と連動した換気機能が重視され、小規模施設ではコスト効率とメンテナンス性が選定基準となっています。
________________________________________
主要企業分析
主要企業としては、Vostermans、Munters、Skov、Roxell、FACCO、SV Agritechs、Chore-Time、AGCO GSI （Malaysia） Sdn Bhd、Cumberland Poultry、KOLOWA、ARTECH EQUIPMENTS PVT. LTD.、Texhaなどが挙げられます。
これら企業はグローバルに事業を展開し、換気ファン、空気制御システム、気候管理装置などを提供しています。特にVostermansとMuntersは技術力と信頼性で高い評価を受けており、SkovやRoxellは家禽飼育の自動制御ソリューション分野で強みを持っています。AGCO GSIはアジア市場での生産拠点拡充を進めており、FACCOやTexhaは欧州市場で高度なシステム設計を展開しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「鶏舎換気装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、鶏舎換気装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の鶏舎換気装置市場概要
本調査によると、世界の鶏舎換気装置市場は2023年において数十億米ドル規模に達しており、2030年までにさらに拡大すると予測されています。予測期間中の年平均成長率も堅調であり、世界的な畜産業の拡大、衛生管理意識の高まり、動物福祉への関心増加が市場成長を後押ししています。本レポートは特に家禽舎用換気ファンに焦点を当て、各地域および主要企業の動向を包括的に分析しています。
________________________________________
背景と市場環境
近年、世界の畜産関連産業は急速な成長を遂げています。家禽産業においても、高品質な飼育環境を維持するための空気循環や温度・湿度管理の重要性が増しています。換気システムは、鶏舎内部の空気質を改善し、疾病の発生を防止し、成長効率を高めるための不可欠な設備となっています。特に、気候変動による高温多湿環境の増加や、家禽密度の上昇に伴い、効率的な換気技術の導入が加速しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別分析によると、北米および欧州では安定した成長が見られます。政府による動物福祉規制の強化や、畜産農家の自動化投資の増加が市場を支えています。特に欧州ではエネルギー効率の高いシステムやスマート換気制御技術の採用が進んでいます。
一方、アジア太平洋地域では、中国が圧倒的な市場リーダーとなっています。国内需要の高さ、政策支援、強固な製造基盤を背景に、同国は家禽舎設備市場全体を牽引しています。インド、東南アジア、日本、韓国などでも人口増加や食肉需要拡大に伴い、換気システムの導入が進展しています。南米地域ではブラジルが主要な成長拠点として台頭し、輸出志向の家禽生産が換気技術の普及を促進しています。
________________________________________
市場構造と分析枠組み
本レポートでは、鶏舎換気装置市場をマクロおよびミクロの視点から分析しています。
市場セグメンテーションとしては、タイプ別に「棟換気」「縦方向換気」「トンネル換気」「横方向換気」に分類されています。これらは鶏舎の規模や構造、気候条件に応じて選択され、特にトンネル換気システムは大型農場での採用が増加しています。
用途別では、「家庭用飼育施設」と「大規模養鶏場」に分けられ、それぞれの販売量、消費価値、成長率を分析しています。大規模施設では自動制御と連動した換気機能が重視され、小規模施設ではコスト効率とメンテナンス性が選定基準となっています。
________________________________________
主要企業分析
主要企業としては、Vostermans、Munters、Skov、Roxell、FACCO、SV Agritechs、Chore-Time、AGCO GSI （Malaysia） Sdn Bhd、Cumberland Poultry、KOLOWA、ARTECH EQUIPMENTS PVT. LTD.、Texhaなどが挙げられます。
これら企業はグローバルに事業を展開し、換気ファン、空気制御システム、気候管理装置などを提供しています。特にVostermansとMuntersは技術力と信頼性で高い評価を受けており、SkovやRoxellは家禽飼育の自動制御ソリューション分野で強みを持っています。AGCO GSIはアジア市場での生産拠点拡充を進めており、FACCOやTexhaは欧州市場で高度なシステム設計を展開しています。